Dvoje djece poginulo u eksploziji zgrade

Dvoje djece starosti tri i pet godina je poginulo, a više osoba je povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila u prizemlju stambene zgrade u gradu Trevu, u francuskom departmanu En, saopštile su lokalne vlasti.

Prema navodima prefekture En, eksplozija se dogodila oko 17.30 časova u četvorospratnici sa oko 20 stanova, prenijela je TV BFM.

Dvoje djece je preminulo uprkos pokušajima reanimacije ekipe hitne pomoći.

Gradonačelnik Trevua Mark Pešu potvrdio je da su u pitanju bili brat i sestra.

Ukupno deset osoba je zbrinuto zbog lakših povreda i, prema potrebi, prevezeno u bolnice u regionu, dok su se još tri osobe sa lakšim povredama same javile zdravstvenim ustanovama.

Zamjenik gradonačelnika zadužen za stanovanje Filip Berto rekao je da se u stanu u kojem je došlo do eksplozije nalazila žena sa troje djece.

Ona i njeno najstarije dete su preživjeli, dok je dvoje mlađe djece bilo u kritičnom stanju i kasnije preminulo.

Prefektura je navela da je oko 30 osoba evakuisano i spaseno, od kojih su mnoge bile u stanju šoka.

Vatrogasne i spasilačke ekipe, uz podršku jedinica sa psima, nastavile su rad na terenu tokom večeri.

Pričinjena je i značajna materijalna šteta.

Dvije obližnje škole su oštećene, a lokalne vlasti su najavile da će učenicima biti obezbijeđena psihološka podrška.

Prefektura je saopštila da nije došlo do urušavanja zgrade, ali da je struktura objekta oslabljena i da je šteta velika.

Aktivirani su departmanski operativni centar i plan za incident sa masovnim žrtvama, kao i jedinice za medicinsku i psihološku pomoć.

Evakuisani stanari smješteni su u prihvatni centar ili im je obezbijeđen alternativni smještaj.

Gradonačelnik Trevua rekao je da je eksplozija, prema prvim informacijama, izazvana gasom, ali da tačne okolnosti još nisu poznate i da će biti utvrđene tokom istrage.

Potraga ispod ruševina prekinuta je u ponedjeljak uveče, a žandarmi su nastavili istragu u utorak ujutru.

Prema dostupnim podacima, nema prijavljenih nestalih osoba.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez saopštio je da pažljivo prati situaciju i uputio je saučešće porodicama poginule djece.

Njegov dolazak na mjesto nesreće očekuje se u utorak.