Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

Bio je to dug i trnovit put do treće sezone serije "Euforija".

Nakon višemjesečnih odlaganja zbog štrajkova u Holivudu i tragične smrti glumca Angusa Klauda i izvršnog producenta Kevina Turena, u aprilu 2026. godine premijerno će biti prikazana treća sezona popularne serije.

Snimanje novih epizoda je počelo u februaru ove godine, u Los Anđelesu i za sada, sve ide po planu.

U glavnim ulogama su opet Zendaja, Hanter Šefer, Džejkob Elordi, Sidni Svini, Aleksa Demi, Mod Apatou, Erik Dejn i Kolman Domingo, a Marta Keli i Kloe Čeri su dobile stalni angažman. Od novih članova glumačke ekipe ističe se Rosalija.

Prema riječima reditelja Sema Levinsona, u trećoj sezoni će biti dosta improvizacija, koje donose harizmatične trenutke.

Kada je riječ o Fezu, koga je tumačio Angus Klaud, njegov uticaj na priču i dalje je jak.

Jedna od najvećih promena tiče se okruženja, odnosno glavna radnja se "seli u noar estetiku".

Poznata lica: Nejt, Kesi, Džuls i Medi se vraćaju svojim tajnama i novim prilikama, a Ru se suočava sa izazovima svijeta odraslih i sopstvenom potragom za smislom i iskupljenjem.

Tako, prvi kadrovi i počinju sa Ru koja naglas razmišlja: "Ne znam da li je život baš onakav kakav sam željela da bude".

Iako nije zvanično potvrđeno, pretpostavlja se da će i treća sezona serije imati osam epizoda, baš kao i prva i druga, prenose Nezavisne.