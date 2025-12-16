Logo
Large banner

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

Izvor:

Agencije

16.12.2025

12:41

Komentari:

0
Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''
Foto: Youtube/@US Studio/screenshot

Bio je to dug i trnovit put do treće sezone serije "Euforija".

Nakon višemjesečnih odlaganja zbog štrajkova u Holivudu i tragične smrti glumca Angusa Klauda i izvršnog producenta Kevina Turena, u aprilu 2026. godine premijerno će biti prikazana treća sezona popularne serije.

Snimanje novih epizoda je počelo u februaru ove godine, u Los Anđelesu i za sada, sve ide po planu.

U glavnim ulogama su opet Zendaja, Hanter Šefer, Džejkob Elordi, Sidni Svini, Aleksa Demi, Mod Apatou, Erik Dejn i Kolman Domingo, a Marta Keli i Kloe Čeri su dobile stalni angažman. Od novih članova glumačke ekipe ističe se Rosalija.

Prema riječima reditelja Sema Levinsona, u trećoj sezoni će biti dosta improvizacija, koje donose harizmatične trenutke.

Kada je riječ o Fezu, koga je tumačio Angus Klaud, njegov uticaj na priču i dalje je jak.

Jedna od najvećih promena tiče se okruženja, odnosno glavna radnja se "seli u noar estetiku".

netfliks

Kultura

Preporuka top 5 božićnih filmova koji vas neće razočarati

Poznata lica: Nejt, Kesi, Džuls i Medi se vraćaju svojim tajnama i novim prilikama, a Ru se suočava sa izazovima svijeta odraslih i sopstvenom potragom za smislom i iskupljenjem.

Tako, prvi kadrovi i počinju sa Ru koja naglas razmišlja: "Ne znam da li je život baš onakav kakav sam željela da bude".

Iako nije zvanično potvrđeno, pretpostavlja se da će i treća sezona serije imati osam epizoda, baš kao i prva i druga, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

nova sezona

serija

euforija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Kultura

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

2 d

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Kultura

Božićni filmovi na Netfliksu: Jedan od njih je najgledaniji i već ima 19 miliona pregleda

6 d

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Kultura

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

1 sedm

0
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Kultura

Bitka za Vorner Bros: Paramaunt ima bolju ponudu od Netfliksa, nude 108 milijardi dolara

1 sedm

0

Više iz rubrike

Антологија "Истина о Србима": Писани доказ трајања и темељ за будућност Републике Српске

Kultura

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

14 h

0
Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

Kultura

Kompletna trilogija "Gospodar prstenova" se vraća u bioskope

1 d

0
Препорука топ 5 божићних филмова који вас неће разочарати

Kultura

Preporuka top 5 božićnih filmova koji vas neće razočarati

1 d

0
Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''

Kultura

Radnici Luvra počeli sa štrajkom: ''Nećemo ćutati dok se muzej raspada''

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner