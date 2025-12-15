Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

U Kulturnom centru Gradiška svečano je predstavljena kapitalna knjiga "Antologija – 30 godina 'Istine o Srbima', 1995-2025", koja objedinjuje nagrađene radove sa istoimenog književnog konkursa, jednog od najdugovječnijih u Republici Srpskoj.

Promociji je prisustvovao veliki broj građana i zvaničnika, što je istaknuto kao čast za Gradišku.

Profesor književnosti Radana Stanišljević, predsjednica SPKD „Prosvjeta“ Gradiška i dugogodišnja predsjednica žirija, naglasila je da Antologija na 580 strana sadrži djela brojnih autora iz Republike Srpske i zemalja okruženja.

Kroz različite književne forme, u njoj su obrađene ključne teme identiteta, tradicije i istorije srpskog naroda.

"Značaj ove antologije leži upravo u činjenici da će ona, sa polica naših biblioteka, govoriti jezikom razumljivim i u budućnosti", istakla je Stanišljević.

Ona je dodala da su riječi zapisane u knjizi "toliko životne da im ne može ništa ni prolaznost, niti samo vrijeme."

"Vrijeme je varka, samo je život istina. I te riječi, koje su utkane u ovu antologiju, predstavljaju temelj. Baš kao što se nekada razvijala narodna književnost, tako će sada imenovani pojedinac, oslanjajući se na ovaj temelj, graditi onu veliku piramidu koju s ponosom zovemo Republika Srpska", zaključila je Stanišljević.

Gradonačelnik Zoran Adžić nazvao je veče promocije "predivnim i krucijalnim" događajem.

Adžić je naglasio da se, kada je u pitanju kultura Gradiške, ova antologija svrstava u sam najviši rang.

"Velika je stvar za jednu lokalnu upravu da punih 30 godina ima ovakav književni konkurs. Još je veća stvar to što smo uspjeli da sve nagrađene radove objedinimo u jednu veliku antologiju, u jednu knjigu. Ona služi kao trajan dokaz, kao pisani vječiti trag koji ostaje za sva vremena", rekao je Adžić.

Gradonačelnik Adžić je istakao da je zadatak antologije da pokaže "ko smo, šta smo, gdje smo i kuda treba da idemo" te da mora biti putokaz za mlade naraštaje kako bi baštinili prošlost i sadašnjost i sačuvali istinu o Srbima.

Dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, prof. dr Biljana Babić, naglasila je da je srpski jezik temelj identiteta, te da antologija predstavlja istinskog svjedoka tog identiteta.

"Baš kao što su nekada, u srednjem vijeku, stari srpski zapisi i natpisi svjedočili o mišljenjima, stavovima, osjećanjima i životu običnog čovjeka, tako i ova antologija danas svjedoči o nama. Ona je pisani dokaz našeg trajanja i naše istine", kazala je Babić, dajući time naučnu potvrdu značaju ovog izdanja, piše Glas Srpske.