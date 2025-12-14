Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

Izvor:
Završena je serija "Tvrđava", koje je izazvala veliku pažnju kod gledalaca. Posljednja scena posebno lomi srca. Junaci "Tvrđave" zapjevali su ponovo pjesmu "Maramu plava".
Emocije su pucale, Luka, Darija i ostali sjećali su se doma, ali i onih kojih više nema, Nikice i Momčila, koji su stradali, prenosi Telegraf.
Serija "Tvrđava", kao što je poznato, počinje i završava se emocijom, a muzika igra ključnu ulogu. Goran Starčević, scenarista koji i sam vuče korijene iz tih krajeva, otkrio je zašto je odabrana baš ova, široj javnosti manje poznata pjesma - "Marama plava".
Scena
Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"
„To je možda najmanje poznata pjesma u krajiškom svijetu, a bila mi je želja da pronađem pjesmu za koju maltene čak ni ljudi iz tog podneblja ne znaju, a koja vezuje ljude iz Krajine“, rekao je Starčević u emisiji "Magazin Oko" na RTS-u.
Njegova namjera bila je jasna - pronaći autentičan zvuk koji nije „potrošen“, već koji u sebi nosi iskrenu bol rastanka.
„Našli smo neki biser koji će sad i oni prepoznati i slušati“, dodao je on, naglašavajući da pjesma simbolizuje onaj posljednji pogled na kuću i drage ljude koje možda više nikada nećete vidjeti.
MARAMA PLAVA
Još pamtim mater, maramu plavu,
vredne ruke kako mi mašu.
Pokojnog djeda, novčanik stari,
kapiju malu i kuću našu.
(Kapiju malu i kuću našu)
Refren:
Odveo me život, ostalo je srce,
željno krša Dalmacije svoje.
Zato budan sanjam skoro svake noći
staru kuću i ognjište moje.
Zato budan sanjam skoro svake noći
staru kuću pod Dinarom što je.
Pogledajte tu scenu:
