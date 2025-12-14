Logo
Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

Telegraf

14.12.2025

22:02

Инсерт из серије Тврђава
Foto: Printscreen/Instagram/RTS

Završena je serija "Tvrđava", koje je izazvala veliku pažnju kod gledalaca. Posljednja scena posebno lomi srca. Junaci "Tvrđave" zapjevali su ponovo pjesmu "Maramu plava".

Emocije su pucale, Luka, Darija i ostali sjećali su se doma, ali i onih kojih više nema, Nikice i Momčila, koji su stradali, prenosi Telegraf.

Serija "Tvrđava", kao što je poznato, počinje i završava se emocijom, a muzika igra ključnu ulogu. Goran Starčević, scenarista koji i sam vuče korijene iz tih krajeva, otkrio je zašto je odabrana baš ova, široj javnosti manje poznata pjesma - "Marama plava".

Серија Тврђава

Scena

Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

„To je možda najmanje poznata pjesma u krajiškom svijetu, a bila mi je želja da pronađem pjesmu za koju maltene čak ni ljudi iz tog podneblja ne znaju, a koja vezuje ljude iz Krajine“, rekao je Starčević u emisiji "Magazin Oko" na RTS-u.

Njegova namjera bila je jasna - pronaći autentičan zvuk koji nije „potrošen“, već koji u sebi nosi iskrenu bol rastanka.

„Našli smo neki biser koji će sad i oni prepoznati i slušati“, dodao je on, naglašavajući da pjesma simbolizuje onaj posljednji pogled na kuću i drage ljude koje možda više nikada nećete vidjeti.

MARAMA PLAVA

Još pamtim mater, maramu plavu,

vredne ruke kako mi mašu.

Pokojnog d‌jeda, novčanik stari,

kapiju malu i kuću našu.

(Kapiju malu i kuću našu)

Refren:

Odveo me život, ostalo je srce,

željno krša Dalmacije svoje.

Zato budan sanjam skoro svake noći

staru kuću i ognjište moje.

Zato budan sanjam skoro svake noći

staru kuću pod Dinarom što je.

Pogledajte tu scenu:

serija Tvrđava

pjesma

