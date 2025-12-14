Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

Završena je serija "Tvrđava", koje je izazvala veliku pažnju kod gledalaca. Posljednja scena posebno lomi srca. Junaci "Tvrđave" zapjevali su ponovo pjesmu "Maramu plava".

Emocije su pucale, Luka, Darija i ostali sjećali su se doma, ali i onih kojih više nema, Nikice i Momčila, koji su stradali, prenosi Telegraf.

Serija "Tvrđava", kao što je poznato, počinje i završava se emocijom, a muzika igra ključnu ulogu. Goran Starčević, scenarista koji i sam vuče korijene iz tih krajeva, otkrio je zašto je odabrana baš ova, široj javnosti manje poznata pjesma - "Marama plava".

„To je možda najmanje poznata pjesma u krajiškom svijetu, a bila mi je želja da pronađem pjesmu za koju maltene čak ni ljudi iz tog podneblja ne znaju, a koja vezuje ljude iz Krajine“, rekao je Starčević u emisiji "Magazin Oko" na RTS-u.

Njegova namjera bila je jasna - pronaći autentičan zvuk koji nije „potrošen“, već koji u sebi nosi iskrenu bol rastanka.

„Našli smo neki biser koji će sad i oni prepoznati i slušati“, dodao je on, naglašavajući da pjesma simbolizuje onaj posljednji pogled na kuću i drage ljude koje možda više nikada nećete vidjeti.

MARAMA PLAVA

Još pamtim mater, maramu plavu,

vredne ruke kako mi mašu.

Pokojnog d‌jeda, novčanik stari,

kapiju malu i kuću našu.

(Kapiju malu i kuću našu)

Refren:

Odveo me život, ostalo je srce,

željno krša Dalmacije svoje.

Zato budan sanjam skoro svake noći

staru kuću i ognjište moje.

Zato budan sanjam skoro svake noći

staru kuću pod Dinarom što je.

