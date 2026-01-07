Projekti koje Stanivuković najavljuje godinama a nisu završeni

Iza optimističnih poruka i višemilionskih budžetskih prijedloga čini se ostaje sve duži spisak projekata koji su najavljivani, uvrštavani u budžete, ali nisu završeni ili su u početnim fazama.

Banja Luka Zbunjujuće poruke na parking aparatima u Banjaluci

Jedan primjer je most u Kaluđericama. Riječ je o lokaciji gdje mještani rijeku prelaze čamcima kako bi došli do svojih kuća. Ovaj projekat ni nakon više godina nije pomjeren sa mrtve tačke.

Dijana Ješić, odbornica u Skupštini grada podsjeća da je krajem 2021. godine iz kabineta gradonačelnika saopšteno da je ispunjeno i ovo predizborno obećanje.

"Međutim, mosta nema ni četiri godine kasnije. Nekada je u budžetu bila stavka za ovaj projekat, ali je više nema", ističe ona.

Slična sudbina prati i druge infrastrukturne projekte. Most u Docu i most u Česmi konstantno se najavljuju. Ovaj prvi nije ni započet, drugi nije još završen. Trebalo bi da bude sredinom januara, ali ne zahvaljujući Drašku Stanivukoviću, već Vladi i Putevima Srpske koji su na sebe preuzeli najveći dio projekta pa čak i pristupne puteve.

Grad godinama izdvaja sredstva za Urbanistički plan, ali on još nije usvojen. I u prijedlogu budžeta za 2026. godinu ponovo su predviđena sredstva, bez jasnog roka kada će dokument konačno biti završen.

"Svake godine se izdvajaju sredstva, ali nikako da dođemo do usvajanja", upozorava Ješić.

Nove javne garaže i parking mjesta redovno se spominju u izjavama gradskih vlasti, ali u praksi građani to baš i ne vide.

Hronika Oglasila se policija o tragediji kod Zvornika

"Najavljena izgradnja novih vrtića je postala predmet prepucavanja između skupštinske većine, odnosno republičke vlasti i gradonačelnika. Stalno se prebacuje loptica sa jednih na druge i više nikom nije jasno ko je sredstva obezbijedio, a nije uslove i obrnuto. Izjednačavanje subvencija za djecu koja pohađaju privatne i javne vrtiće roditelji još nisu dočekali. Iako su se ta sredstva nalazila u budžetu za 2025. godinu, a postojalo je i obećanje gradonačelnika da će od 1. jula 2025. godine subvencije biti izjednačene, to se nije desilo", ističe Ješićeva.

Prema njenim riječima, činjenica je da gradonačelnik dostavi budžet na usvajanje, pa da onda skupštinska većina prilično izmijeni taj budžet, ali “na kraju gradonačelnik odluči koji amandman će ispoštovati, a koji neće i radi ono što je zamislio”.

Gradonačelnik Draško Stanivuković, sa druge strane, u više navrata tvrdio je da budžeti omogućavaju nastavak svih mjera podrške i pokretanje velikih projekata, ali često kao prepreku navodi političke opstrukcije u Skupštini grada.

"Zbog neusvajanja budžeta ugroženi su važni projekti i podrška građanima", poručivao je on prošle godine.

Iako formalno nije gradski projekat, hotel "Palas“ mjesecima je bio dio javnih najava i promotivnih poruka. Sudeći po situaciji na terenu, radova nema, a gradske vlasti o tom projektu više gotovo i ne govore, piše "Srpska info".

Ali, Stanivuković i za ovu godinu spominje most u Docu, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnju rezervoara Tunjice 1 i 2, izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica kroz naselja Česma, Debeljaci, Priječani, Kuljani, Motike i Zalužani, nastavak izgradnje kuće "Predah“, uređenje obale Vrbas i nastavak “Banjalučke rive”, izgradnju kružne raskrsnice kod "Škorpiona“…

I opet o povećanju subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima i besplatnom prevozu za dodatne kategorije.

Samo da podsjetimo, Stanivuković je i u martu prošle godine govorio o subvencijama za boravak djece u privatnim vrtićima i proširenje kapaciteta javnih vrtića, rješavanju vodosnabdijevanja potkozarskih sela i izgradnju vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, izgradnji mosta u Docu i Česmi.

Gradovi i opštine Traže radnike za čišćenje snijega - plata 1.050 KM

Kada je usvojen Nacrt budžeta za 2025. godinu Stanivuković je poručio da nastavljaju sa “subvencijama za boravak djece u privatnim vrtićima, besplatnim udžbenicima za sve osnovce i rekordnom novčanom podrškom pri rođenju djece, besplatnim javnim prevozom za penzionere, osobe starije od 65 godina i djecu iz višečlanih porodica, subvencijama za privredu i poljoprivredu, besplatnim maturama za srednjoškolce, besplatnim građevinskim dozvolama, legalizacijom i mnogim drugim važnim mjerama koje direktno stvaraju uštede u kućnim budžetima naših građana”.

Tada je spomenuo i žičaru na Banj brdu, novi kružni tok kod "Škorpiona“, te kuću “Predah” i amfiteatar na otvorenom kod Pravnog fakulteta. U novembru 2024. godine gradonačelnik je rekao da će u Sokolskom domu “naredne godine biti otvorena prva sportska gimnaziju”.

Inače, budžet za 2026. godinu najavljen je u iznosu od rekordnih 287 miliona KM, dok je budžet za 2025. godinu iznosio 252 miliona KM. Ipak, uz rast budžeta raste i nezadovoljstvo dijela javnosti zbog činjenice da se neki projekti iz godine u godinu ponavljaju u najavama.

Pitanje je hoće li naredni “rekordni” budžet donijeti stvarne rezultate ili će samo proširiti listu projekata koji postoje, ali na papiru.