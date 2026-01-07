Spremite se: Temperature padaju na minus 18

Hladno vrijeme uz snijeg i velike minuse očekuje se u narednim danima, a prema najavama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u pojedinim dijelovima Republike Srpske temperatura će ići i do minus 18 stepeni.

U nastavku donosimo pregled vremenske prognoze do subote.

Srijeda

Tokom dana će biti oblačno i hladno uz slab snijeg na sjeveru i zapadu, dok će na istoku i dalje padati jak snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača.

"Očekuje se od pet cm novog snijega na zapadu do 20 cm na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više. Na jugu Hercegovine jača kiša. Uveče i tokom naredne noći padavine prestaju u većini predjela, samo će na istoku još padati slab snijeg", stoji u prognozi.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jak.

"Minimalna temperatura vazduha od minus šest do minus dva, na jugu do osam, u višim predjelima od minus 10. Maksimalna temperatura vazduha od minus četiri do minus jedan, na jugu do 12, u višim predjelima minus osam", navode oni.

Četvrtak

U četvrtak ujutru vrlo hladno, oblačno i uglavnom suvo.

"Slab snijeg će padati samo još ponegdje na istoku. Tokom dana suvo uz razvedravanje i sunčane periode. Uveče i naredne noći vedro i vrlo hladno uz jak mraz. Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus četiri, na jugu do dva stepena Celzijusova, u višim predjelima od minus 14. Maksimalna temperatura vazduha od minus četiri do nula, na jugu do šest stepeni, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih", ističu meteorolozi.

Petak

U petak ujutru pretežno vedro i vrlo hladno uz jak mraz.

"Tokom dana sunčani periodi uz naoblačenje od zapada uz jačanje južnog vjetra. Popodne će na jugu početi kiša, a na krajnjem zapadu susnježica i snijeg. U ovim predjelima će biti i vjetrovito. U narednoj noći padavine će se proširiti ka sjeveru i istoku. Miješaće se kiša i ledena kiša, a ponegdje će padati snijeg. Minimalna temperatura vazduha od minus 15 do minus osam, na jugu do minus tri, u višim predjelima od minus 18. Maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do šest stepeni Celzijusovih, na jugu do devet, u višim predjelima od minus četiri", navode oni.

Subota

U subotu oblačno i hladnije uz snijeg, na jugu kiša.

"Snijeg će biti jači na istoku gdje se očekuje i porast snježnog pokrivača, a slab u ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od minus tri do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus šest. Maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do dva, na jugu do osam, u višim predjelima od minus četiri", stoji u prognozi.