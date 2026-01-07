Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

Putnici voza 523 na relaciji Zagreb - Split od sinoć od 21 sat zarobljeni su na željezničkoj stanici u Kninu, zbog vremenskih uslova i neočišćene pruge od stabala koje je oborio snijeg.

Tvrde da su prepušteni sami sebi, bez osnovnih potrepština i konkretnih informacija.

"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovno zarobljeni u vozu bez hrane i pića. Napolju je sve zaleđeno i ništa ne radi, niko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni voz iz Splita, ali ne žele da nas prebace jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno", rekla je jedna žena za hrvatski portal 24sata koja se, kako kaže, osjeća kao da živi u potpuno nefunkcionalnoj državi.

"Nema nikakvog alternativnog prevoza"

Jasno im je dodaje, da se nevrijeme i srušena stabla na pruzi mogu dogoditi bilo gdje, to je viša sila, ali ovaj odnos prema putnicima smatra strašnim.

"Niko nam ne daje nikakva objašnjenja, apsolutno ništa. Najgore je što smo ovdje na stanici u Kninu doslovno zarobljeni, nema autobusa, nema nikakvog alternativnog prevoza, ničega što vozi", objašnjava žena.

Najgore je, kaže, to što su ostavljeni na cjedilu bez mrvice informacija ili osnovne ljudske brige.

Oglasile se Hrvatske željeznice

HŽPP je na svojim internet stranicama objavio da zbog velikih količina snijega, železnički saobraćaj se odvija s velikim poteškoćama.

"Zbog drveća u profilu pruge pruga između stanica Kosovo i Knin je zatvorena za saobraćaj Voz 523 koji vozi na relaciji Zagreb – Split zaustavljen je u stanici Knin, a voz 1820 na relaciji Split – Zagreb zaustavljen je u stanici Perković. Dežurne ekipe su na terenu. Dio vozova se otkazuje, putnicima se izvinjavamo i molimo ih za razumijevanje", saopšteno je iz Hrvatskih željeznica, prenosi Tanjug.