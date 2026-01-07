Logo
Large banner

Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

Izvor:

24sata.hr

07.01.2026

09:22

Komentari:

0
Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Putnici voza 523 na relaciji Zagreb - Split od sinoć od 21 sat zarobljeni su na željezničkoj stanici u Kninu, zbog vremenskih uslova i neočišćene pruge od stabala koje je oborio snijeg.

Tvrde da su prepušteni sami sebi, bez osnovnih potrepština i konkretnih informacija.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Božić - podsjetnik na neprolazne vrijednosti

"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovno zarobljeni u vozu bez hrane i pića. Napolju je sve zaleđeno i ništa ne radi, niko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni voz iz Splita, ali ne žele da nas prebace jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno", rekla je jedna žena za hrvatski portal 24sata koja se, kako kaže, osjeća kao da živi u potpuno nefunkcionalnoj državi.

"Nema nikakvog alternativnog prevoza"

Jasno im je dodaje, da se nevrijeme i srušena stabla na pruzi mogu dogoditi bilo gdje, to je viša sila, ali ovaj odnos prema putnicima smatra strašnim.

Водостај Дрине-06012026

Gradovi i opštine

Izdata uputstva građanima: Vanredne mjere u Bijeljini

"Niko nam ne daje nikakva objašnjenja, apsolutno ništa. Najgore je što smo ovdje na stanici u Kninu doslovno zarobljeni, nema autobusa, nema nikakvog alternativnog prevoza, ničega što vozi", objašnjava žena.

Najgore je, kaže, to što su ostavljeni na cjedilu bez mrvice informacija ili osnovne ljudske brige.

Oglasile se Hrvatske željeznice

HŽPP je na svojim internet stranicama objavio da zbog velikih količina snijega, železnički saobraćaj se odvija s velikim poteškoćama.

"Zbog drveća u profilu pruge pruga između stanica Kosovo i Knin je zatvorena za saobraćaj Voz 523 koji vozi na relaciji Zagreb – Split zaustavljen je u stanici Knin, a voz 1820 na relaciji Split – Zagreb zaustavljen je u stanici Perković. Dežurne ekipe su na terenu. Dio vozova se otkazuje, putnicima se izvinjavamo i molimo ih za razumijevanje", saopšteno je iz Hrvatskih željeznica, prenosi Tanjug.

Podijeli:

Tagovi:

voz

Hrvatska

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече

Porodica

Badnje veče je Vukašinu donijelo posebnu sreću - oglasio se MUP

3 h

1
Излила се ријека Заломка

Republika Srpska

Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

3 h

0
Најљепше честитке за Божић

Zanimljivosti

Najljepše čestitke za Božić

3 h

0
Жуманце понекад има крваву тачку: Да ли је здраво?

Savjeti

Žumance ponekad ima krvavu tačku: Da li je zdravo?

3 h

0

Više iz rubrike

Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Region

Zemljotres u Hrvatskoj: ''Čula se tutnjava kao udar groma''

18 h

0
У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Region

U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

18 h

0
У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Region

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

19 h

0
Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

Region

Mitropolit Joanikije: Božić donosi blagoslov cijelom svijetu

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner