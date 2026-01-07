Najljepše čestitke za Božić

Božić je jedan od najradosnijih i najznačajnijih hrišćanskih praznika. To je vrijeme kada se podsjećamo pravih vrijednosti - porodice, zajedništva, praštanja i brige za druge.
U susret ovom velikom prazniku, lijepa riječ i iskrena čestitka imaju posebnu snagu, jer povezuju ljude i donose toplinu u srca, bez obzira na udaljenost.
U nastavku izdvajamo 20 najljepših božićnih poruka koje možete da pošaljete dragim ljudima i uljepšate im Božić.
- Sedmog dana godine nove opet vas neko iz srca zove, sa divnim pozdravom što srcu godi. Mir Božji, Hristos se rodi.
- Dragi dome, Božić stiže, dragom Bogu da smo bliže, nek Krst časni kroz život vas vodi, Mir Božji, Hristos se rodi.
- Danas se zemlja sa nebesima grli, danas brat bratu u zagrljaj hrli, neka radost i ljubav po cijelom svijetu hodi, Mir Božji, Hristos se rodi!
- Neka ti miris božićnog drvca unese radost u ove dane, ja ti želim od sveg srca, srećan Božić i božićne blagdane.
- Dok ledeni kristal od mraza puca, još jedan Božić na vrata kuca. Radosna neka je tvoja duša, dok gospod molitvu tvoju sluša. Za tebe se moli srce moje, neka se ispune sve želje tvoje i Bog da te kroz život vodi, srećan Božić, Hristos se rodi!
- Dobri dome, srećan Božić, u vijekove zdravi bili, s badnjakom se veselili. Nek vas sreća zdravlju vodi, Mir Božji, Hristos se rodi.
- Nek današnji blagi dan, vama bude radostan. Nek vam Božić vrata zlati, nek vas uvijek sreća prati, anđeo sreće nak vas vodi, mir Božji, Hristos se rodi.
- Od godine do godine neka tebe sreća prati, da drugima činiš dobro, pa da ti se dobro vrati. Da te uvijek zdravlje služi, da te vodi ljubav čista, pa da živiš sto godina i rođenje slaviš Hrista. Gospod nek te svuda vodi, Mir Božji, Hristos se rodi!
- U vreću sreću i zdravlje stavljam, neka vam se često Hristos javlja, neka vam se uvijek nešto lijepo dogodi. Mir Božji, Hristos se rodi!
- Neka ti ovaj sveti dan donese mir u srcu i radost u životu. Želim mnogo ljubavi, zdravlja i sreće tebi i tvojoj porodici. Od srca ti želim srećan Božić.
- U tijelu zdravlje, u duši mir, u mislima radost, u srcu mladost, a u radu uspjeh, puno sreće i ispunjenih snova nek ti donese Božić i godina Nova!
- Srećan Božić i blagosovljeno Badnje veče, nek ti Bog dragi podari puno sreće i veselja u godini novoj. Nek te prate ljubav, mir, sreća i veselje. Želim ti srećan Božić i Badnje veče.
- Život je lijep kada se živjeti zna, zato uzmi sve što ti život da. Sreća je lijepa i živi zbog nje, ne traži previše i imaćeš sve. Od srca srećan Bozić, Hristos se rodi.
- Dobro jutro kućo stara, evo nama 7. januara. Pod nogama škripi slama, stigao Božić, blago nama. Nek vas Božija svjetlost vodi, Mir Božji, Hristos se rodi.
- Nek ti od Božićnog dana sve krene na bolje, da imaš za sve snage i volje, da ljubav ti bude kao najljepši san, želim ti sve najbolje za Božićni dan.
- Srce čovjeka smišlja put, ali Bog upravlja korake njegove! Kud god kreneš ti i sve koje voliš i sve što učiniš, nek ti bude blagosloveno. Hristos se rodi!
- Kad ponoćna zvona zazvone, Isus se rodi u domu tvome. Neka vam mudrost, zdravlje i sreća, od Božića ovog bude još veća. Mir Božji, Hristos se rodi!
- Slava Bogu na visini i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja! Hristos se Rodi!
- Tu gdje se badnjak danas loži, u tom domu sreća nek se množi. Nek srećna zvijezda kroz život vas vodi, Mir Božiji, Hristos se rodi!
- Neka Tišina ovog svetog dana donese tvom srcu mir u nadanju, radost u životu i ljubav za one s kojima živiš! Od srca Mir Božji, Hristos se rodi.