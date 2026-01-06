Logo
Mitropolit Joanikije: Božić donosi blagoslov cijelom svijetu

SRNA

06.01.2026

13:56

Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

Praznik Roždestva Hristovog donosi blagoslov i mir cijelom svijetu, istakao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, koji je danas služio u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.

- Kada proslavljamo Boga živoga i istinitoga sa anđelima Božijim, onda se u naša srca uliva Božija ljubav, milost i radost i u naša srca ulazi mir. Kada se izmirimo sa Bogom i sa svojom savješću, onda treba da budemo u miru i u ljubavi sa bližnjima svojim i da u svakom čovjeku vidimo dobro i lik Božiji - istakao je mitropolit, podsjetivši da je Hristos, primivši ljudsku prirodu, podijelio sa čovjekom sve njegove muke i stradanja radi spasenja svijeta.

Gradovi i opštine

Foča proglasila vanredno stanje u dijelu opštine

Mitropolit Joanikije je izrazio radost zbog velikog broja sabranog naroda, posebno djece, kao i prisustva predstavnika lokalne vlasti.

- Lijepo je to vidjeti - rekao je mitropolit Joanikije.

Mitropolit Joanikije je potom pozvao djecu, polaznike škole vjeronauke u Baru, da izvedu praznični program koji su pripremili sa vjeroučiteljem Slavicom Orlandić.

Бадњак ношен на коњима

Banja Luka

Vjekovni običaj oživio u Adi – badnjak nošen na konjima

- Djeca će nam mnogo ljepše ispjevati božićnu himnu od nas koji smo odrasli jer oni pjevaju iz srca, duše, sa velikom radošću, a i mi se uz njih oplemenjujemo - istakao je mitropolit crnogorsko-primorski.

Mitropolit Joanikije

