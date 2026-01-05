Logo
Nevjerovatna zapljena na granici: Pokušao prenijeti 702.000 evra

Izvor:

Agencije

05.01.2026

20:22

Foto: Pixabay

Albanski državljanin pravosnažno je osuđen pred Opštinskim sudom u Dubrovniku na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, zbog pranja novca jer je u oktobru 2025. uhvaćen na graničnom prelazu Karasovići sa 702.000 evra skrivenih u vozilu.

Njemu je trajno oduzeto 702.385 evra imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom, kao i vozilo "audi A5" i dva mobilna telefona, a platio je i 10.000 evra sporedne novčane kazne i 500 evra troškova postupka.

Милица Аврамов

Društvo

Upoznajte Milicu Avramov - majku, preduzetnicu, humanitarku

Svi iznosi uplaćeni su na račun državnog budžeta Hrvatske, prenose hrvatski mediji.

Tužilaštvo u Dubrovniku je danas objavilo da je osuđeni 35-godišnjak namjeravao da napusti Hrvatsku te je, da bi prikrio nezakonito porijeklo gotovog novca, želio da u Crnu Goru preveze 702.385 evra gotovine u raznim apoenima, koje je sakrio u privatno vozilo.

Kako su pojasnili iz tužilaštva, radi se o apoenima, većinom manjih novčanih denominacija, što je karakteristično za novac pribavljen trgovinom drogom.

Малишани из српских општина у ФБиХ добили пакетиће

Društvo

Uprkos teškom životu, Srbima u FBiH malo nedostaje za osmijeh - VIDEO

"Kada je došao na granicu, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi novac u tom iznosu, što je prema zakonu bio dužan", dodali su iz tužilaštva.

