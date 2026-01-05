Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:
Jedna osoba poginula je u ponedjeljak poslijepodne u sudaru dva automobila kod naselja Vranići na području Višnjana.
Istarska policija na teren je pojurila nakon dojave koja je stigla oko 13.25 sati.
U saopštenju ističu da je poginula jedna osoba, dok su učesnicima nesreće iz drugog vozila pruža ljekarska pomoć.
Uviđaj, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u toku, a na lice mjesta izlazi i nadležni državni tužilac.
Županijski put 5042 trenutno je zatvoren i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.
