Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

Jedna osoba poginula je u ponedjeljak poslijepodne u sudaru dva automobila kod naselja Vranići na području Višnjana.

Istarska policija na teren je pojurila nakon dojave koja je stigla oko 13.25 sati.

Ima i povrijeđenih

U saopštenju ističu da je poginula jedna osoba, dok su učesnicima nesreće iz drugog vozila pruža ljekarska pomoć.

Uviđaj, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u toku, a na lice mjesta izlazi i nadležni državni tužilac.

Županijski put 5042 trenutno je zatvoren i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.