Logo
Large banner

Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:

ATV

05.01.2026

17:19

Komentari:

0
Стравичан судар, има мртвих и повријеђених
Foto: ATV

Jedna osoba poginula je u ponedjeljak poslijepodne u sudaru dva automobila kod naselja Vranići na području Višnjana.

Istarska policija na teren je pojurila nakon dojave koja je stigla oko 13.25 sati.

Ima i povrijeđenih

U saopštenju ističu da je poginula jedna osoba, dok su učesnicima nesreće iz drugog vozila pruža ljekarska pomoć.

Uviđaj, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u toku, a na lice mjesta izlazi i nadležni državni tužilac.

Županijski put 5042 trenutno je zatvoren i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Društvo

U narednim danima temperatura do -17: Čeka nas ledeni Božić

2 h

0
Берлин без струје и гријања

Svijet

Oko 30.000 stanovnika Berlina bez struje i grijanja

2 h

0
Рада Манојловић улази у ријалити Елита

Scena

Rada Manojlović ulazi u rijaliti Elita

2 h

0
Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

Svijet

Opsadno stanje u Budimpešti: Svjetski šampion pronađen mrtav

2 h

0

Više iz rubrike

Поплаве на Ади Бојани

Region

Ada Bojana pod vodom

3 h

0
Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Region

Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi

3 h

0
Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Region

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner