Par nasmijao cijeli region: "Kako spustiti trudnicu niz brdo"

Telegraf

06.01.2026

13:44

0
Foto: pexels

Snježne padavine su ovih dana otežale saobraćaj, ali i život ljudi u ovom ledenom talasu, koji je okovao region.

Međutim, to nije spriječilo ljude da se nasmiju i zabave i u ovakvim uslovima.

Na društvenim mrežama kruži viralan snimak iz Sarajeva gd‌je muškarac "spušta" trudnicu niz snijeg uz opis "Kako spustiti trudnicu niz brdo".

Na snimku se vidi kako trudnica leži na leđima, dok je muškarac vuče za noge i poput sanki spušta niz brdo.

Snimak je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama i pokupio brojne pozitivne komentare.

"Bebino prvo sankanje", "Parola snađi se", "Snalažljivo, genijalno i najsigurnije", samo su neki od komentara ispod snimka, prenosi Telegraf.

trudnica

Komentari (0)
