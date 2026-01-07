Logo
Large banner

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

07.01.2026

20:42

Komentari:

0
San, spavanje
Foto: Pexels

U narodu se od davnina vjeruje da je Božić dan koji postavlja temelj za sve mjesece koji dolaze.

On nije samo praznik mira, već i trenutak kada se simbolično pokreće točak sudbine i napretka. Vjerovanje kaže da prvog dana praznika treba započeti svaki posao ili poduhvat koji čovjeka očekuje tokom godine. Čak i ako je riječ o malom, gotovo neprimjetnom gestu, taj prvi korak nosi ogromnu simboličku snagu.

Божана и Божица

Gradovi i opštine

Božana i Božica - blizankinje iz Teslića rođene na Božić

Ako planirate da steknete novo znanje, pročitajte makar nekoliko stranica knjige koju ste dobili ili odlagali. Ako želite da budete vredni u zanatu ili profesiji, zapišite ključnu ideju ili simbolično započnite neki mali zadatak. Smatra se da će vam, zahvaljujući tome, svaki posao u narednoj godini ići lakše i “od ruke”. Osim samog rada, Božić je vrijeme kada treba uraditi po malo od svega što volite. Narodna mudrost nas uči da će nam cijela godina biti ispunjena onim aktivnostima kojima smo se posvetili tokom praznika. Zato je ovo idealan trenutak da se okrenete hobijima koje ste zanemarivali zbog nedostatka vremena.

Važno je ostati budan i aktivan, jer narodno vjerovanje strogo savjetuje preskakanje popodnevne dremke. Vjeruje se da spavanje tokom dana na Božić može donijeti lenjost i tromost tokom cijele godine, pa je umjesto odmora bolje izabrati kretanje, razgovor i radost.

Tradicija se nastavlja i drugog dana Božića, kada se pažnja usmjerava na širu zajednicu i imanje. Običaj obilaska njiva, pašnjaka i torova služi tome da se zemlji i stoci poželi svaki uspjeh i berićet, čime se priziva plodnost i obilje.

Svemu tome doprinosi i dolazak polaznika na božićno jutro. Odabir mlade, zdrave i vesele osobe za prvog gosta u kući nije slučajan, jer se vjeruje da takva energija direktno donosi radost i uspjeh u dom. Kroz ove običaje, Božić nas podsjeća da su za prosperitet potrebni dobra volja, mali podsticaj i srce otvoreno za nove početke, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Spavanje

Božić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта урадити са бадњаком након Божића: Никако га не бацајте

Savjeti

Šta uraditi sa badnjakom nakon Božića: Nikako ga ne bacajte

2 h

0
Шта урадити са новчићем који пронађете у чесници?

Savjeti

Šta uraditi sa novčićem koji pronađete u česnici?

6 h

0
Жуманце понекад има крваву тачку: Да ли је здраво?

Savjeti

Žumance ponekad ima krvavu tačku: Da li je zdravo?

13 h

0
Старински рецепт за Божићну чесницу која увијек испадне мекана

Savjeti

Starinski recept za Božićnu česnicu koja uvijek ispadne mekana

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner