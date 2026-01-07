Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

U narodu se od davnina vjeruje da je Božić dan koji postavlja temelj za sve mjesece koji dolaze.

On nije samo praznik mira, već i trenutak kada se simbolično pokreće točak sudbine i napretka. Vjerovanje kaže da prvog dana praznika treba započeti svaki posao ili poduhvat koji čovjeka očekuje tokom godine. Čak i ako je riječ o malom, gotovo neprimjetnom gestu, taj prvi korak nosi ogromnu simboličku snagu.

Ako planirate da steknete novo znanje, pročitajte makar nekoliko stranica knjige koju ste dobili ili odlagali. Ako želite da budete vredni u zanatu ili profesiji, zapišite ključnu ideju ili simbolično započnite neki mali zadatak. Smatra se da će vam, zahvaljujući tome, svaki posao u narednoj godini ići lakše i “od ruke”. Osim samog rada, Božić je vrijeme kada treba uraditi po malo od svega što volite. Narodna mudrost nas uči da će nam cijela godina biti ispunjena onim aktivnostima kojima smo se posvetili tokom praznika. Zato je ovo idealan trenutak da se okrenete hobijima koje ste zanemarivali zbog nedostatka vremena.

Važno je ostati budan i aktivan, jer narodno vjerovanje strogo savjetuje preskakanje popodnevne dremke. Vjeruje se da spavanje tokom dana na Božić može donijeti lenjost i tromost tokom cijele godine, pa je umjesto odmora bolje izabrati kretanje, razgovor i radost.

Tradicija se nastavlja i drugog dana Božića, kada se pažnja usmjerava na širu zajednicu i imanje. Običaj obilaska njiva, pašnjaka i torova služi tome da se zemlji i stoci poželi svaki uspjeh i berićet, čime se priziva plodnost i obilje.

Svemu tome doprinosi i dolazak polaznika na božićno jutro. Odabir mlade, zdrave i vesele osobe za prvog gosta u kući nije slučajan, jer se vjeruje da takva energija direktno donosi radost i uspjeh u dom. Kroz ove običaje, Božić nas podsjeća da su za prosperitet potrebni dobra volja, mali podsticaj i srce otvoreno za nove početke, prenosi Telegraf.