Stevandić unio badnjak u Narodnu skupštinu

06.01.2026
13:01
Komentari:1
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić unio je badnjak u Narodnu skupštinu.
"Unošenje badnjaka u Narodnu skupštinu Republike Srpske je postalo tradicija. Pred dan radosti Hristovog rođenja, neka je svima sretan Badnji dan i veče", naveo je Stevandić na Instagramu u dodao:
"Svako dobro, od Boga blagosloveno i mir među ljudima".
