Logo
Large banner

Stevandić unio badnjak u Narodnu skupštinu

06.01.2026

13:01

Komentari:

1
Стевандић унио бадњак у Народну скупштину
Foto: Instagram

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić unio je badnjak u Narodnu skupštinu.

"Unošenje badnjaka u Narodnu skupštinu Republike Srpske je postalo tradicija. Pred dan radosti Hristovog rođenja, neka je svima sretan Badnji dan i veče", naveo je Stevandić na Instagramu u dodao:

"Svako dobro, od Boga blagosloveno i mir među ljudima".

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

NSRS

Badnjak

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Republika Srpska

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

4 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Da Badnji dan donese mir, ljubav i dostojanstvo

5 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

5 h

0
Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

Republika Srpska

Dodik: Porodica, vjera i ognjište nas sačuvali kroz vijekove

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

16

08

Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

16

01

Povratak kući: Ima li puta kada su razrušene sve staze?

16

00

Da li položajnik mora da bude muško?

15

53

Milovanović: Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner