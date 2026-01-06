Logo
Minić: Da Badnji dan donese mir, ljubav i dostojanstvo

06.01.2026

11:28

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poželio je da toplina doma, vjera i sloga budu jači od svih izazova i da Badnji dan u domove vjernika donese mir, ljubav i dostojanstvo.

- Danas, na Badnji dan, dijelimo radost i mir sa svojim narodom - napisao je Minić na Instagramu.

Дефиле камиона

Banja Luka

Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće

Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Rođenje Isusa Hrista - Božić.

