Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

Nikola Jokić je krajem 2025. godine zadobio povredu koljena koja je ozbiljno dovela u pitanje njegovu borbu za MVP priznanje. Prve procjene govorile su da bi se mogao vratiti na parket u posljednjem trenutku kako bi ispunio minimalan broj odigranih utakmica neophodnih za ulazak u konkurenciju za individualne nagrade, ali najnovije informacije sugerišu drugačiji rasplet.

Prema izvještajima Šamsa Šaranije, srpski centar je probio prvobitno predviđeni rok oporavka.

Ranije je bilo najavljeno da će njegovo zdravstveno stanje biti ponovo procijenjeno četiri sedmice nakon susreta s Majamijem, odigranog 30. decembra, no taj period je istekao, a Jokić i dalje nije spreman za povratak u takmičarski ritam.

Oporavak najboljeg košarkaša današnjice produžen je za najmanje još sedam dana, što praktično znači da su mu šanse za osvajanje nove MVP titule svedene na minimum, ako ne i potpuno ugašene.



Scena Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

Ono što je mnogo važnije, navodi da je Jokić u odličnom stanju, da se izuzetno oporavlja, ali da očigledno ni Denver, kao ni sam Somborac nigd‌je ne žure sa povratkom po svaku cijenu.

Individualna priznanja nikada nisu zanimala Nikolu, pa nema sumnje i da je sada isti slučaj. Prioritet su pobjede Denvera i njegov povratak u najboljem svjetlu. Zato se i čeka da sve bude sto odsto i da najbolji na svijetu prođe sve preglede, pa tek onda da se vrati na teren.