Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

27.01.2026
Kapiten Partizana, Vanja Marinković uspješno je operisao Ahilovu tetivu, potvrđeno je iz kluba.
Crno-beli upisali su važnu pobjedu u 24. kolu Evrolige, savladavši Hapoel iz Tel Aviva sa 104:101 poslije produžetka (88:88), iako su u jednom trenutku treće dionice gubili čak 27 poena razlike - uspjeli su da preokrenu rezultat i pobjegnu sa dna tabele.
Međutim, meč u Minhenu donio je brigu više timu iz Beograda. Kapiten Vanja Marinković, tada je doživio rupturu Ahilove tetive, a prema najnovijim informacijama "Meridian sporta", reprezentativac je danas već operisan u Finskoj - u gradu Turkuu, koji važi za centar stručnjaka za Ahilovu tetivu.
Za kapitena crno-belih predstoji dug period oporavka, a sezona je definitivno završena. Za takvu vrstu povrede obično pauza traje najmanje devet mjeseci.
