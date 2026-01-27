Logo
Large banner

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

Izvor:

Informer

27.01.2026

13:04

Komentari:

0
Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи
Foto: KK Partizan Mozzart Bet

Kapiten Partizana, Vanja Marinković uspješno je operisao Ahilovu tetivu, potvrđeno je iz kluba.

Crno-beli upisali su važnu pobjedu u 24. kolu Evrolige, savladavši Hapoel iz Tel Aviva sa 104:101 poslije produžetka (88:88), iako su u jednom trenutku treće dionice gubili čak 27 poena razlike - uspjeli su da preokrenu rezultat i pobjegnu sa dna tabele.

Кошаркаши Студента

Košarka

Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

Međutim, meč u Minhenu donio je brigu više timu iz Beograda. Kapiten Vanja Marinković, tada je doživio rupturu Ahilove tetive, a prema najnovijim informacijama "Meridian sporta", reprezentativac je danas već operisan u Finskoj - u gradu Turkuu, koji važi za centar stručnjaka za Ahilovu tetivu.

Za kapitena crno-belih predstoji dug period oporavka, a sezona je definitivno završena. Za takvu vrstu povrede obično pauza traje najmanje devet mjeseci.

Podijeli:

Tagovi:

Vanja Marinković

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Ostali sportovi

Nevjerovatna transformacija: Kako je "Arena" od košarkaškog pretvorena u hram evropskog vaterpola

1 d

0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Virtus u Bolonji

3 d

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Svijet

Tragedija: Košarkaš (20) ubijen tokom vožnje, upucan je u glavu

1 sedm

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Ostali sportovi

Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

1 sedm

0

Više iz rubrike

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Košarka

Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

15 h

0
Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

Košarka

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

1 d

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Košarka

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

1 d

0
Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Košarka

Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner