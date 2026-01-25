Logo
Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

Izvor:

Telegraf

25.01.2026

14:30

Komentari:

0
Iako je djelovalo sve tako da će utakmica između Olimpijakosa i Kolososa sa Rodosa biti mirna, uobičajena u veoma prijatnom terminu, sve se poremetilo u posljednjoj dionici kada smo vidjeli i tuču na terenu!

U njoj je učestvovalo jedan od najboljih košarkaša u čitavoj Evropi, Bugarin Saša Vezenkov koji je bio u nešto grubljem duelu sa kapitenom ekipe Kolososa, Andreasom Petropulosom. Njih dvojica su borili pod košem, kada je došlo do sukoba.

Prvo je Vezenkov uhvatio u "polugu" Petropulosa, koji mu se praktično poslije toga popeo na leđa, a onda ga je Grk gurnuo u konstrukciju koša. Srećom, tamo je postavljena guma, pa Vezenkov nije prošao loše u ovoj situaciji.

Potom se Saša vratio i nagurivao sa protivnikom, te je došlo i do novog guranja.

Uletjeli su brzo i saigrači, kao i sudije, pa je sprečen daleko veći sukob.

Košarka

Tuča

utakmica

