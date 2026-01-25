Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

Izvor:
Telegraf
25.01.2026
14:30
Iako je djelovalo sve tako da će utakmica između Olimpijakosa i Kolososa sa Rodosa biti mirna, uobičajena u veoma prijatnom terminu, sve se poremetilo u posljednjoj dionici kada smo vidjeli i tuču na terenu!
U njoj je učestvovalo jedan od najboljih košarkaša u čitavoj Evropi, Bugarin Saša Vezenkov koji je bio u nešto grubljem duelu sa kapitenom ekipe Kolososa, Andreasom Petropulosom. Njih dvojica su borili pod košem, kada je došlo do sukoba.
Prvo je Vezenkov uhvatio u "polugu" Petropulosa, koji mu se praktično poslije toga popeo na leđa, a onda ga je Grk gurnuo u konstrukciju koša. Srećom, tamo je postavljena guma, pa Vezenkov nije prošao loše u ovoj situaciji.
Saša Vezenkov se potukao u Grčkoj pic.twitter.com/oO8X1kJUYa— Joe (@abubekir_oumaru) January 25, 2026
Potom se Saša vratio i nagurivao sa protivnikom, te je došlo i do novog guranja.
Uletjeli su brzo i saigrači, kao i sudije, pa je sprečen daleko veći sukob.
(Telegraf)
