Mali Leon progovorio nakon posjete Ostrogu: Njegovoj majci muslimanske vjeroispovijesti se javilo u snu!

Leon Apostolovski je dijete sa autizmom za koje niko nije vjerovao da će progovoriti. Godine 2019, od djeteta koje je izgovaralo jednu do dvije riječi, počeo je da vodi cijele razgovore.

Sve je počelo u martu, kada je njegova majka Amela sanjala anđela koji joj je rekao da odu u manastir Vasilija Ostroškog kako bi potražili pomoć za svoje dijete. Ona i suprug su odmah krenuli. Iako je, kako kaže, bila muslimanka, vjera u dobro, u ispravno i u uslišene molitve otvorili su im put.

"Kada smo otišli, imali smo ispovijest, odveli su nas do moštiju, tamo smo ih dotakli i pomolili se. Kada sam izašla u dvorište, plakala sam, mnogo sam plakala. Tada su došle dve monahinje i rekle mi: ‘Majko, tvoje dijete će biti dobro.’ Kada smo stigli kući, već sljedećeg dana Leon je izgovorio cijelu rečenicu: Mama, hajde da idemo napolje", ispričala je Amela.

Leon Apostolovski i Amela

Nakon što je dva puta bila u manastiru i ispričala da je Leon progovorio, pozvao ih je otac Vasilije da dođu kako bi lično vidio Leona:

- Otac ga je vidio, raširio ruke i rekao mu: ‘Otkud to da se nismo vidjeli?’ Mi smo bili začuđeni, a Leon je rekao: ‘Odavno’, kao da se poznaju. Obojica su u isti glas izgovarali molitvu Oče naš.“

Leon sa posebnom radošću čita cijele molitve, zna odakle mu dolazi pomoć i raduje se što može da ide u školu i druži se sa svojim drugarima. Najsrećniji je kada dobija pozive na rođendane i kada mu dolaze gosti.

Leon Apostolovski

"Mnogo volim rođendane, najlepše mi je kada idem na rođendan", ispričao je Leon.

Amela priča da je danas Leon dječak koji zna da govori, da čita i da se druži. Sa njim se redovno radi, a i ona sama radi kao psiholog. Smatra da su potrebne promjene u cijelom sistemu, ali kaže da moraju da se promjene i roditelji, da i oni rade, kako bi se zajedno poboljšalo stanje u oblasti autizma. Priča da, kada imate dijete sa autizmom, rijetko ko ostane vaš prijatelj i da je roditeljima potrebna pomoć kako bi najprije sami prihvatili autizam.

Amela je izdala dvije knjige: „Svet autizma (Putovanje Leona)“ i „Anđeo po imenu Autizam“, koje su poklonjene roditeljima kako bi se bolje razumio svijet autizma.

(Večer.mk)