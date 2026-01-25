Vazduh najgori u Banjaluci, označen kao "opasan"

Vazduh je jutros opasan u Banjaluci sa indeksom kvaliteta 477, podaci su sa sajta "Eko.akcija".

Istovremeno vazduh je vrlo nezdrav u Visokom i Kaknju sa indeksom 247, te Zenici gdje je izmjeren indeks kvaliteta 218.

Jutros je vazduh nezdrav u Sarajevu, Tuzli, Travniku, Tešnju i Ilijašu.

Zbog pogoršanja kvaliteta vazduha na području Kantona Sarajevo, od četvrtka, 22. januara, na snazi je epizoda "upozorenje", koju je proglasila kantonalna Vlada.

Zagađen vazduh posebno je opasan za trudnice, stara lica i djecu, te lica respiratornim i srčanim problemima koja ne bi trebalo da izlaze vani.