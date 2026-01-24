Logo
U Drakuliću riješen problem snabdijevanja električnom energijom

Izvor:

ATV

24.01.2026

19:26

Струја
Foto: ATV

Sniježne padavine i niske temperature dovele su do preopterećenja trafo stanice i probleme sa električnom energijom u dijelu banjalučkog naselja Drakulić. Sve je to izazvalo nezadovoljstvo kod mještana koji kažu da su u januaru bili često bez struje. Problema je bilo najviše za praznike.

"Naišao je taj period prazničnih dana gdje je 2, 3 dana bila uredna isporuka i onda je ponovo krenulo isključivanje, svaki dan po par sati, najgore u svemu tome je bilo što su to bili večernji sati, jedne faze dođe, druge nestane, pa obrnuto i baš stvarani problemi", kaže Jovo Raković, naselje Drakulić.

"Baš teška situacija, od nove godine imamo taj problem, za novu godinu isto nismo imali struje, oko 20 puta je nestajala u roku od 24 sata, pa za praznike isto, Božić, slave su bile. Evo, hvala Bogu, momci su došli da riješe to pa biće bolje"kaže Siniša Rokvić, naselje Drakulić

Jedan od mještana kaže da je svakodnevno zvao elektrodistribuciju i komunalnu policiju i apelovao da reaguju.

"Gradi se dosta kuća, ljudi se naseljavaju ovdje, ja mislim da bi odgovorna lica kada priključuju nove potrošače trebalo da znaju koji je kapacitet mreže pa da samim tim mrežu pripreme na toliki broj potrošača.Ako ništa drugo, ovo što je poskupljeno, dobili smo zabavniju električnu energiju, pošto možemo se igrati sa njom, ima je, nema, okupimo se svi u naselju pa se kladimo kada će da dođe, u kom satu i u kom minutu", kaže Nemanja Vujanić, naselje Drakulić.

Apeli mještana urodili su plodom . Ekipa Elektrokrajine danas je na terenu i oni izvode radove na zamjeni transformatora veće snage umjesto postojećeg.

"Pa očekujemo da nakon toga bude uspostavljena uredna isporuka električne energije i za naredni period. Što se tiče konkretno dijela naselja Drakulić, odnosno ulice 7 februara, to pripada trafo stanici Motičko groblje, tu je dolazilo u januaru do prekida upravo zbog preopterećenja trafoa usljed naglo povećane potrošnje", rekao je Predrag Klincov, portparol Elektrokrajine.

Mještani očekuju trajna rješenja kako se problemi koji su obilježili početak godine ne bi ponavljali.

Drakulić

Struja

