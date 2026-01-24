Logo
Učenici OŠ "Sveti Sava" najuspješniji na takmičenju iz matematike

Izvor:

SRNA

24.01.2026

18:21

Ученици ОШ "Свети Сава" најуспјешнији на такмичењу из математике

Učenici Osnovne škole /OŠ/ "Sveti Sava" iz Istočnog Novog Sarajeva bili su najuspješniji na takmičenju mladih matematičara Sarajevsko-romanijske regije koje je danas održano na Filozofskom fakultetu na Palama.

U grupi sedmih razreda prvo mjesto osvojio je Đorđe Vučinić iz ove škole, dok je Nikola Milidrag iz OŠ "Aleksa Šantić" u Vojkovićima u Istočnoj Ilidži osvojio prvo mjesto na takmičenju osmih razreda.

Prvo mjesto osvojio Lazar Vladičić

Prvo mjestu u grupi devetih razreda pripalo je Lazaru Vladičiću iz OŠ "Sveti Sava" Istočno Novo Sarajevo.

Najuspješnijim učenicima uručene su diplome, pehari i prigodni pokloni.

Organizatori 16. takmičenja su Katedra za matematiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Društvo matematičara Republike Srpske.

Prodekan za naučnoistraživački rad na Filozofskom fakultetu Pale Ognjen Kurteš rekao je novinarima da je danas održano svetosavsko takmičenje mladih matematičara sa područja Sarajevsko-romanijske regije koje je okupilo 51 osnovca.

On je naveo da je cilj takmičenja promocija Katedre za matematiku, unapređenje nastave, ali i popularizacija matematike, te izrazio nadu da će naredne godine imati još veći broj mladih matematičara.

Nastavnik matematike u OŠ "Petar Petrović Njegoš" u Istočnoj Ilidži Dragoslav Bozalo rekao je da je iz ove škole na takmičenju učestvovalo 13 učenika.

On je upozorio da u posljednje vrijeme opada broj d‌jece zainteresovane za takmičenje iz matematike i da smatra da su na to uticale moderne tehnologije.

matematika

Pale

