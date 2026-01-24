Logo
Naglo skočila upotreba lijekova za liječenje poremećaja pažnje i hiperaktivnosti

Avaz

24.01.2026

17:25

Нагло скочила употреба лијекова за лијечење поремећаја пажње и хиперактивности
Foto: pexels/Polina Tankilevitch

Korištenje lijekova za liječenje poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u Velikoj Britaniji bilježi nagli porast, uglavnom zbog sve većeg broja odraslih kojima se ovi lijekovi propisuju, a naročito među ženama, pokazuje novo naučno istraživanje.

Populacija starija od 25. godina

Prema rezultatima studije, udio osoba koje uzimaju terapiju za ADHD utrostručio se u posljednjih deset godina i povećao se sa 0,12 odsto u 2010. na 0,39 odsto u 2023. godini.

Najveći rast zabilježen je kod populacije starije od 25 godina, gd‌je je upotreba lijekova porasla sa 0,01 odsto u 2010. na približno 0,2 odsto u 2023. godini. Istraživači sa Univerziteta u Oksfordu navode da to predstavlja povećanje od 20 puta među ženama i 15 puta među muškarcima u ovoj starosnoj grupi.

U okviru istraživanja analizirane su stope propisivanja lijekova za ADHD u Belgiji, Njemačkoj, Holandiji, Španiji i Velikoj Britaniji, na uzorku od gotovo 200.000 osoba, uključujući više od 31.000 ispitanika iz Velike Britanije.

Najizraženiji rast u Velikoj Britaniji

Autori studije, objavljene u časopisu "The Lancet" ističu da je zabilježen izrazit porast korištenja lijekova za ADHD među odraslima, posebno kod žena. Kod osoba starijih od 18 godina prevalencija upotrebe porasla je između dva i 15 puta tokom perioda obuhvaćenog istraživanjem, s najizraženijim rastom u Velikoj Britaniji.

Takođe je ukazano na globalnu nestašicu lijekova za ADHD, koja traje od septembra 2023. godine, uz napomenu da bi bolje praćenje trendova propisivanja moglo doprinijeti preciznijem predviđanju potražnje, bržem odgovoru zdravstvenih sistema i smanjenju rizika od nestašica.

