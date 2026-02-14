Putnik ih "počastio" bombonama, stjuardese završile u bolnici

Članovi posade kompanije Britiš ervejs navodno su doživjeli "osjećaj odvojenosti od tijela" nakon što su nehotice pojeli gumene bombone sa kanabisom koje im je poklonio putnik.

Tri člana kabinskog osoblja, koji su konzumirali bombone sa do 300 milgrama THC-a, psihoaktivne supstance koja izaziva intenzivan efekat, prevezena su u bolnicu, prenosi britanski portal Standard.

Cjelokupna posada je udaljena sa dužnosti nakon što je avion sa aerodroma Hitrou u Londonu sletio u Los Anđeles.

Prema pisanju Sana, rukovodstvo Britiš ervejsa pokrenulo je istragu kako bi identifikovalo putnika koji je delio bombone sa kanabisom.

Zaposleni koji su učestvovali u incidentu vraćeni su kasnije kao putnici zasebnim letom.

Avio-kompanija je navela da nema indicija da su članovi posade znali šta konzumiraju i da neće biti disciplinski kažnjeni.

Izvor za novine je naveo da nije neuobičajeno da zahvalni putnici daruju osoblje bombonama, ali je dodao da je u ovom slučaju bila srećna okolnost što bombone nisu dijeljene članovima posade dok nisu stigli u SAD.

"Bombone su konzumirane u autobusu posade nakon slijetanja, a umorno osoblje ih je zahvalno pojelo. Gotovo odmah su shvatili da nešto nije u redu. Kada su stigli u hotelski smeštaj, troje članova posade koji su pojeli veći broj bombona počelo je da doživljava "osjećaj odvojenosti od tijela".

Osjećali su potpun gubitak kontrole, uspaničili su se i uplašili. Simptomi su se pogoršavali i troje je prebačeno u bolnicu na liječenje.

Neki bi mogli da smatraju ovaj incident smješnim, ali Britiš ervejs ga shvata vrlo ozbiljno, navodi Standarad i dodaje da, ako bi cijela posada izgubila sposobnost da upravlja avionom na 9.000 metara nakon konzumiranja opasnih supstanci, posljedice bi bile nezamislive.

Rukovodstvo pokušava da locira putnika koji je pokušao da omami posadu.

Putnik bi mogao da bude suočen sa više optužbi, prenosi Telegraf.