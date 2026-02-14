Logo
Umro Anđelko Maletić Čupko

Izvor:

Telegraf

14.02.2026

15:40

Умро Анђелко Малетић Чупко
Foto: Pixabay

Muzički urednik Radio Novog Sada i autor brojnih muzičkih emisija, Anđelko Maletić Čupko, preminuo je sinoć u 79. godini, piše 021.rs.

Kako je navedeno, svoju karijeru na radiju je započeo u emisijama "Eho 18", "Susret u 10". Potom je postao jedan od urednika čuvenog "Randevua sa muzikom".

Emisiju "Pop ekspres" pokrenuo je 1978. godine, a ona se emituje i danas.

Anđelko Maletić Čupko vodio je i uređivao emisija "JU pop scena", "Uz svetlost ponoćne lampe", "Džez scena".

Takođe, bio je odgovorni urednik Radio Stotke, urednik Redakcije zabavne muzike i odgovorni urednik Muzičkog programa Radio Novog Sada.

Усташки симболи

Gradovi i opštine

Nakon Tompsonovog koncerta, osvanuli ustaški simboli u Mostaru

Vijest o smrti popularnog Čupka objavio je novinar Bogomir Bogića Mijatović, a emotivnim riječima od Maletića se oprostio i Peca Popović.

"Tužan saznajem da je umro dragi Anđelko Maletić, novosadski gospodin, panonski romantik, čovjek intelektualne radoznalosti i ogromnog muzičkog znanja. Radio Novi Sad time gubi još jednog od svojih graditelja i omiljenih urednika. Zbogom Prijatelju", napisao je na svom Fejsbuk profilu Petar Peca Popović, prenosi Telegraf.

preminuo

