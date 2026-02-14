Umro Anđelko Maletić Čupko

Izvor:
Muzički urednik Radio Novog Sada i autor brojnih muzičkih emisija, Anđelko Maletić Čupko, preminuo je sinoć u 79. godini, piše 021.rs.
Kako je navedeno, svoju karijeru na radiju je započeo u emisijama "Eho 18", "Susret u 10". Potom je postao jedan od urednika čuvenog "Randevua sa muzikom".
Emisiju "Pop ekspres" pokrenuo je 1978. godine, a ona se emituje i danas.
Anđelko Maletić Čupko vodio je i uređivao emisija "JU pop scena", "Uz svetlost ponoćne lampe", "Džez scena".
Takođe, bio je odgovorni urednik Radio Stotke, urednik Redakcije zabavne muzike i odgovorni urednik Muzičkog programa Radio Novog Sada.
Vijest o smrti popularnog Čupka objavio je novinar Bogomir Bogića Mijatović, a emotivnim riječima od Maletića se oprostio i Peca Popović.
"Tužan saznajem da je umro dragi Anđelko Maletić, novosadski gospodin, panonski romantik, čovjek intelektualne radoznalosti i ogromnog muzičkog znanja. Radio Novi Sad time gubi još jednog od svojih graditelja i omiljenih urednika. Zbogom Prijatelju", napisao je na svom Fejsbuk profilu Petar Peca Popović, prenosi Telegraf.
