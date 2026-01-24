Logo
Pismo čistačice na odlasku u penziju godinama se prepričava: U životu je bitno samo jedno!

Krstarica

24.01.2026

18:02

Foto: Pexels

Žena koja je 35 godina svog života provela radeći kao čistačica, odlučila da dan prije odlaska u penziju svojoj šefici otvoreno kaže sve!

Kroz višedecenijski radni staž ljudi se susreću sa najrazličitijim situacijama i ljudima. Tako je jedna žena koja je 35 godina svog života provela radeći kao čistačica, odlučila da posljednji dan prije odlaska u penziju svojoj šefici otvoreno kaže da bi trebalo da se prema svojim zaposlenima odnosi sa više poštovanja.

Ovim gestom, žena koja je odlučila da ostane anonimna zadivila je britansku javnost pošto je njeno pismo dospjelo u medije. Pismo je ubrzo postalo viralni hit na društvenim mrežama.

“Pozdrav moje dame, sutra će biti moj zadnji radni dan. Pripremila sam materijale za čišćenje za koleginicu koja će me zamijeniti. Odlazim nakon što ste se, šefice, odnosili agresivno i okrutno prema meni. To je samo odraz vašeg karaktera. Želim da zapamtite sljedeće: U svijetu u kojem možete biti bilo ko, budite pristojni”, stoji u pismu, koje prenosi Mirror.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Tri znaka koja imaju najbolje šanse da postanu milioneri do 40. godine

Pismo je podijelila njena ćerka uz poruku:

“Zbog ovoga volim svoju majku. Radila je kao čistačica 35 godina i danas je odlučila da stane na kraj groznom poslodavcu i da svima pokaže kakva je. Uživaj u penziji”

Više od 135 hiljada ljudi lajkovalo je njenu objavu, a mnogi su podijelili i svoja slična iskustva.

“Bravo za nju! Moj tata je 30 godina radio kao domar u školi i trpio poniženja od drugih kolega”, napisala je jedna žena.

“Odgajana sam u porodici u kojoj su me učili da je svaki posao vrijedan poštovanja. Bio neko čistač ili vlasnik nekog preduzeća, svejedno, svi su oni podjednako vredni i zaslužuju da budu tretirani s poštovanjem. Bravo za tvoju mamu”, komentarisala je druga žena.

(krstarica)

