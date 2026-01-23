Logo
Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

B92

B92

23.01.2026

21:02

Najskuplji gradovi na svijetu i ove godine dolaze iz Švajcarske – pokazuje nova rang-lista platforme Nambijo za 2026. godinu.

Na vrhu liste nalazi se Cirih, dok se među deset najskupljih gradova nalaze i Njujork, Honolulu, San Francisko i Rejkjavik, a Beograd je rangiran na 266. mjestu.

Analiza koja upoređuje troškove u gradovima širom svijeta na osnovu podataka više od 600.000 korisnika, pokazuje značajne razlike i otkriva na kojem se mjestu nalaze ostali gradovi.

Prvih šest mjesta na listi najskupljih gradova zauzimaju oni u Švajcarskoj. Na vrhu liste je Cirih, a slijede ga Ženeva, Bazel, Lozana, Lugano i Bern.

Među deset najskupljih gradova na svijetu nalaze se i tri američka: Njujork na sedmom, Honolulu na devetom i San Francisko na desetom mjestu. Listu zaokružuje glavni grad Islanda, Rejkjavik, koji se nalazi na osmoj poziciji, prenosi b92.

20 najskupljih gradova za život na svijetu:

Cirih (Švajcarska)

Ženeva (Švajcarska)

Bazel (Švajcarska)

Lozana (Švajcarska)

Lugano (Švajcarska)

Bern (Švajcarska)

Njujork (Sjedinjene Američke Države)

Rejkjavik (Island)

Honolulu (Sjedinjene Američke Države)

San Francisko (Sjedinjene Američke Države)

Tel Aviv–Jafa (Izrael)

Sijetl (Sjedinjene Američke Države)

Oslo (Norveška)

Singapur (Singapur)

London (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Vašington, Di-Si (Sjedinjene Američke Države)

San Hoze (Sjedinjene Američke Države)

Boston (Sjedinjene Američke Države)

Čarlston (Sjedinjene Američke Države)

Kopenhagen (Danska)

Kako se mjere troškovi života

Nambijo izračunava takozvani "indeks troškova života", koji se zasniva na nizu svakodnevnih izdataka, uključujući cijene namirnica, posjete restoranima, javni prevoz, gorivo, kao i troškove režija poput struje, grejanja, vode i interneta. Važno je napomenuti da cijene najma nekretnina nisu uključene u ovaj obračun, već se prate posebnim "indeksom najma".

Za poređenje gradova na globalnom nivou koristi se Njujork kao referentna tačka sa indeksom 100. Gradovi sa indeksom višim od 100 skuplji su od Njujorka, dok su oni sa nižim indeksom jeftiniji. Analiza uzima u obzir i lokalnu kupovnu moć na osnovu prosječne neto plate.

Na primjer, Minhen, kao najskuplji njemački grad, nalazi se na 52. mjestu i ima indeks 76,1, što znači da su troškovi života tamo približno za četvrtinu niži nego u Njujorku.

Najpovoljniji gradovi na svijetu

Na suprotnom kraju liste nalaze se gradovi sa najnižim troškovima života, i to isključivo gradovi u Indiji. Tamo su životni troškovi u prosjeku oko 80 odsto niži u poređenju sa Njujorkom. Titulu najjeftinijeg grada na svijetu nosi Kojimbator.

Beograd se nalazi na 266. mjestu na globalnoj listi.

Švajcarska

Cirih

