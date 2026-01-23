Novo istraživanje pokazuje kako trudnoća mijenja ženski mozak

Dok je sasvim normalna pojava da se tijelo žene mijenja tokom trudnoće, nova studija istražuje kako drugo stanje utiče na mozak.

Istraživači su proučavali mozak zdrave 38-godišnje buduće majke tokom njene trudnoće, kao i dvije godine nakon porođaja. Uradili su 26 MRI snimaka i krvnih testova. Uporedili su ono što su vidjeli s osam osoba koje nisu bile trudne.

Otkrili su da mozak prolazi kroz nekoliko promjena tokom trudnoće.

U novoj studiji, koautorica Laura Pritschet i njen tim utvrdili su da se, uz porast estrogena i progesterona, siva masa u mozgu trudnice pogoršava tokom trudnoće, počevši već od devete sedmice.

Siva masa, poznata i kao moždana kora, čini oko 40 posto mozga i neophodna je za kontrolu pokreta, pamćenja i emocija. Autori su takođe primijetili stanjivanje korteksa, koje se prirodno javlja kako starimo, kao i pojačanu bijelu masu.

Bijela masa čini oko 60 posto mozga i pomaže u obradi informacija. Neke od promjena, uključujući smanjenje sive mase, ostale su dvije godine nakon porođaja, dok su druge, poput povećanja bijele mase, bile privremene.

Prethodne studije su takođe ispitivale promjene u mozgu tokom trudnoće, uključujući smanjenje volumena sive mase, kao i smanjenje veličine mozga.

Prema doktorici psihologije Sanam Hafez, koja je govorila za Parents.kom, takve mutacije bi mogle pomoći mozgu da se nosi s majčinstvom "pripremajući žene da provode vrijeme s novorođenčetom i nose se sa stresom".

"Iako neke kognitivne funkcije poput pamćenja mogu izgledati privremeno promijenjene, čini se da osnovno neuralno preuređenje pogoduje socijalnim i emocionalnim promjenama u ovom ključnom periodu razvoja", navela je.

Neuronaučnica i autorica bloga Lighter, Brighter Joj! Delia MekKabe takođe za Parents.kom navodi da ove promjene imaju intuitivnog smisla jer se mozak mora promijeniti kako bi se osiguralo da sljedeća generacija ima najbolje šanse za napredak.

"Studije na životinjama su pokazale da hipokampus – ključan za pamćenje i prostornu navigaciju – doživljava promjene koje mogu pomoći u kognitivnim zahtjevima brige o novorođenčetu", kazala je neuronaučnica Amy Reichelt, "Osim toga, funkcionalna povezanost između različitih moždanih mreža je modificirana, što ukazuje na široko rasprostranjeno preuređenje kako bi se podržao prelazak na majčinstvo".

Zaboravnost je još jedna česta pojava u trudnoći, a dr Hafez naglašava da "umjesto dokaza o nekoj vrsti degeneracije mozga, studija sugeriše da se značajna adaptacija mozga odvija tokom trudnoće i da te adaptacije nisu štetne, pa čak mogu biti i zdrave".

Takođe, pojašnjava da su i oscilacije u emotivnom smislu sasvim normalne jer hormonske promjene mogu promijeniti regulaciju raspoloženja.