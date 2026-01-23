Par iz Francuske izgubio mačka na odmoru u Španiji: On se vratio kući nakon pet mjeseci

Mačak Filou nestao je u augustu 2025. godine s odmorišta na autoputu u blizini Girone u Španiji, a uspio je naći put do svog doma u Olonzacu u Francuskoj, koji je udaljen 250 km od mjesta gdje je odlutao.

Patrick i Eveline Sire su se u augustu 2025. godine vraćali kući u Olonzac u Francuskoj kada im je kućni ljubimac, mačak Filou, iskliznuo kroz prozor kampera.

Par se zaustavio da natoči gorivo na odmorištu u Španiji, samo da bi ubrzo shvatili da mačka nema.

Prema francuskom listu L'Indépendant, Sireovi su danima tražili svog ljubimca i podnosili molbe španskoj policiji, ali nije pronađen. Uprkos dojavama o sličnim životinjama u blizini, to nije bio Filou i par se plašio da je njihov ljubimac zauvijek nestao.

Kako su mjeseci prolazili, izgubili su nadu da će ga pronaći. Međutim, 9. januara 2026. godine primili su telefonski poziv koji im je promijenio život od žene po imenu Helene, koja je tvrdila da je pronašla Filoua.

Helene je pronašla iscrpljenog, mršavog mačka u Hompsu, selu koje se nalazi na periferiji rodnog grada para. Odvela ga je lokalnom veterinaru, gdje je mikročip otkrio da to zaista jeste ljubimac porodice Sire.

Otporna mačka uspješno je prešla 250 km, preko nekoliko regija i državne granice, kako bi pronašla put nazad svojoj porodici.

Stručnjaci sugerišu da mačke posjeduju visoko razvijeno prostorno pamćenje, koristeći vizuelne orijentire, mirise i zvukove za navigaciju.