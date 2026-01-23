Logo
Detaljna astrološka prognoza: Šta nam zvijezde donose danas?

Детаљна астролошка прогноза: Шта нам звијезде доносе данас?
Donosimo vam horoskop za petak, 23. januar 2026. godine.

Ovan

Iskoristite odličan momenat da progurate ideju koju drugi još ne vide. U vezi ćete željeti više prostora, dok bi slobodni mogli započeti dopisivanje koje ih mentalno pokreće. Pazite na nivo energije.

Bik

Dan je prilika za dogovor o novcu i obavezama, ali ne popuštajte na prvu. U vezi želite mir i konkretna djela, dok bi slobodni trebalo što prije da predlože susret. Obratite pažnju na san.

Blizanci

Odličan dan za pregovore, a jedna poruka može pokrenuti priču u vašu korist. U vezi se ne igrajte riječima, dok slobodne čeka izazovan flert. Odmorite se od ekrana.

Rak

Intuicija vas nepogrešivo vodi ka pravoj prilici pa radite mirno i bez miješanja drugih. U vezi spustite tempo i budite prisutni, a slobodne čeka pažnja iskrene osobe. Obratite pažnju na raspoloženje.

Lav

Sjajan je trenutak da istaknete ideju koja je ispred vremena bez prevelikog dokazivanja drugima. U vezi pokrenite strast, a slobodne čeka novo poznanstvo uz jaku hemiju. Budite fizički aktivni.

Djevica

Budite brzi i organizovani, ali ne preuzimajte sav teret posla na sebe. U vezi izbjegnite analizu i pokažite nježnost, dok slobodni ulaze u priču sa stabilnom osobom. Pripazite na želudac.

Vaga

Riješite nesporazume i budite jasni kada je riječ o uslovima, ne pristajući na neodređena obećanja. U vezi birajte romantiku umjesto rasprave, a slobodne čeka lako poznanstvo preko mreža. Pazite na leđa i vrat.

Škorpija

Završite važne zadatke u tišini i pustite da rezultati govore umjesto vas. U vezi ne reagujte iz inata, dok bi slobodni privlačnu osobu trebalo da provjere kroz susret uživo. Zdravlje je vrlo dobro.

Strijelac

Novi kontakt vas pokreće, ali pazite da ne obećate više nego što možete ispuniti. U vezi uvedite promjenu rutine, a slobodne čeka veselo poznanstvo koje brzo postaje ozbiljno. Ne pretjerujte sa radom.

Jarac

Ozbiljan dan za finansije i odluke koje vam donose dugoročnu stabilnost. U vezi djelujte hladno, pokažite bar malo pažnje, dok se slobodnima sve dešava postepeno. Moguć je umor.

Vodolija

Odličan momenat za kreativne ideje i pokretanje novih, modernih projekata. U vezi izbjegavajte pritisak, dok slobodne čeka mentalno pokretanje kroz brzu komunikaciju. Potreban vam je mir.

Ribe

Radite u tišini jer će vam kreativnost tako najbolje doći do izražaja. U vezi se okrenite nježnosti bez vraćanja na stare teme, a slobodni neka dopisivanje zamijene susretom. Zdravlje je dobro.

