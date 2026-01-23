Logo
Tramp: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće se ka Iranu

Izvor:

Agencije

23.01.2026

07:08

Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se "masivna flota" vojnih brodova SAD kreće ka Iranu, ponavljajući pritom da se "nada da neće morati da upotrijebe silu".

Obraćajući se novinarima u avionu na povratku iz Davosa, Tramp je ponovo iznio tvrdnju da je Iran odustao od planova za pogubljenje 837 demonstranata kao odgovor na njegove prijetnje po tom pitanju, prenosi Tajms of Izrael.

Путин кушнер Виткоф

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

- Imamo ogromnu flotu koja se kreće u tom pravcu i možda nećemo morati da je koristimo - rekao je Tramp.

On je dodao da "veoma pažljivo" prati dešavanja u Iranu.

