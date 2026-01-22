Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je u Briselu da su odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država posljednjih dana pretrpjeli ozbiljan udarac, ali je naglasila da Evropa nije spremna da prekine ili zanemari 80 godina transatlantskog partnerstva, javlja Anadolija.

Govoreći uoči neformalnog sastanka lidera EU usmjerenog na transatlantske odnose, Kalas je rekla da je "nepredvidljivost" postala odlika protekle godine, zbog čega je neophodno da se EU pripremi za višestruke scenarije.

Lideri Evropske unije okupili su se u Briselu kako bi razgovarali o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon nedavnih napetosti oko Grenlanda. Te napetosti izazvao je interes američkog predsjednika Donalda Trampa za strateški položaj Grenlanda i rastući utjecaj Rusije i Kine u toj regiji.

Danska i Grenland odbacili su sve prijedloge za prodaju teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

- Mislim da su svi osjetili olakšanje nakon nedavnih najava - rekla je, misleći na okvir za potencijalni sporazum koji uključuje Grenland i širu arktičku regiju, a koji je američki predsjednik Donald Tramp najavio u srijedu nakon sastanka sa generalnim direktorom NATO-a Markom Ruteom.

- Transatlantski odnosi su definitivno pretrpjeli veliki udarac u protekloj sedmici. Na evropskoj strani, nismo spremni da odustanemo od 80 godina dobrih odnosa i spremni smo da radimo na tome - dodala je.

Kalas je rekla da su nedavni događaji pokazali da odnosi između EU i SAD-a "nisu isti kao što su bili", tvrdeći da Rusija i Kina "uživaju" u pod‌jelama među saveznicima.

Naglašavajući da ključni sigurnosni izazov ostaje rat u Ukrajini, Kalas je rekla da saveznici moraju preusmjeriti svoju pažnju na podršku Kijevu i rješavanje širih sigurnosnih prijetnji.

Kalas je rekla da se zabrinutost zbog Rusije i Kine dijeli s obje strane Atlantika.

- On (Tramp) je zabrinut zbog Rusije i Kine, mi smo također zabrinuti zbog Rusije i ekonomske prisile koja dolazi iz Kine. Dakle, moramo sarađivati - dodala je.