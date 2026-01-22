Udar za naše u Austriji: Planiraju da skrate raspust za djecu koja ne govore dobro njemački

Austrijske vlasti planiraju da skrate školske raspuste za one učenike koji ne vladaju dobro njemačkim jezikom, odlučio je danas austrijski parlament. „Njemački je ključ za napredak u obrazovanju i njemački je ključan za uspješan život u Austriji“, rekao je ministar obrazovanja Kristof Viderker (Christoph Wiederkehr) tokom rasprave u parlamentu.

Novi zakon predviđa da učenici sa problemima u vladanju njemačkim jezikom, dvije sedmice prije završetka ljetnjeg raspusta, koji u Austriji traje devet sedmica, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog jezika. Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obavezi predviđene su novčane kazne.

48 hiljada mlađih od 15 godina ne vlada dobro jezikom

Prema podacima austrijskog Ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutno 48.000 učenika mlađih od 15 godina ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi mogli pratiti nastavu. Samo u Beču broj učenika koji ne vladaju njemačkim jezikom procjenjuje se na jednu petinu. Najveći broj ovih učenika su sirijske izbjeglice.

Novouvedena mjera dio je integracione politike koalicione vlade koju čine Austrijska narodna stranka (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS (NEOS).

(Indeks)