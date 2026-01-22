Logo
Udar za naše u Austriji: Planiraju da skrate raspust za djecu koja ne govore dobro njemački

Izvor:

Indeks

22.01.2026

22:11

Foto: pexels

Austrijske vlasti planiraju da skrate školske raspuste za one učenike koji ne vladaju dobro njemačkim jezikom, odlučio je danas austrijski parlament. „Njemački je ključ za napredak u obrazovanju i njemački je ključan za uspješan život u Austriji“, rekao je ministar obrazovanja Kristof Viderker (Christoph Wiederkehr) tokom rasprave u parlamentu.

Novi zakon predviđa da učenici sa problemima u vladanju njemačkim jezikom, dvije sedmice prije završetka ljetnjeg raspusta, koji u Austriji traje devet sedmica, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog jezika. Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obavezi predviđene su novčane kazne.

Славица Ћуктераш

Scena

Slavica Ćukteraš napravila haos: "Lomila je sve pred sobom"

48 hiljada mlađih od 15 godina ne vlada dobro jezikom

Prema podacima austrijskog Ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutno 48.000 učenika mlađih od 15 godina ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi mogli pratiti nastavu. Samo u Beču broj učenika koji ne vladaju njemačkim jezikom procjenjuje se na jednu petinu. Najveći broj ovih učenika su sirijske izbjeglice.

Hitna pomoć

Srbija

Milena (34) se zbog jakih bolova u stomaku javila ljekaru i poslije tri dana umrla! Imala CRP 350

Novouvedena mjera dio je integracione politike koalicione vlade koju čine Austrijska narodna stranka (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS (NEOS).

(Indeks)

Tagovi:

Austrija

njemački

Djeca

školski raspust

