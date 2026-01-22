Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Vatrogasci i hitne službe reagovali su odmah po dolasku, ali je 31-godišnja influenserka uprkos pokušajima reanimacije preminula u bolnici u Dunajskoj Stredi.

Mađarska influenserka Monika Jakli tragično je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj, u ranim jutarnjim satima između 20. i 21. januara. Nesreća se dogodila pre 4 časa na putu 63, između Nagymeđera i Alistala, kada je njen automobil iz nepoznatih razloga izletio sa kolovoza.

Prema prvim nalazima, u vozilu je bila sama. Bivši suprug, Gabor Boraros, izjavio je za domaće medije da je moguće da se u trenutku nesreće kretala brzinom i do 180 kilometara na sat, što je moglo doprineti gubitku kontrole.

Lokalni vatrogasni komandir Tibor Hodoši potvrdio je da se automobil u zavoju kretao veoma velikom brzinom prije nego što je sletio sa puta i udario u drveće pored kolovoza.

Vatrogasci i hitne službe reagovali su odmah po dolasku, ali je 31-godišnja influenserka uprkos pokušajima reanimacije preminula u bolnici u Dunajskoj Stredi.

Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće, dok lokalni mediji navode da je riječ o jednom od najtežih incidenata na ovom putnom pravcu u poslednje vrijeme.

