Logo
Large banner

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Izvor:

Blic

22.01.2026

20:24

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Vatrogasci i hitne službe reagovali su odmah po dolasku, ali je 31-godišnja influenserka uprkos pokušajima reanimacije preminula u bolnici u Dunajskoj Stredi.

Mađarska influenserka Monika Jakli tragično je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj, u ranim jutarnjim satima između 20. i 21. januara. Nesreća se dogodila pre 4 časa na putu 63, između Nagymeđera i Alistala, kada je njen automobil iz nepoznatih razloga izletio sa kolovoza.

Уставни суд БиХ

BiH

Ustavni sud BiH bez odluke o ustavnosti bivše Vlade Srpske

Prema prvim nalazima, u vozilu je bila sama. Bivši suprug, Gabor Boraros, izjavio je za domaće medije da je moguće da se u trenutku nesreće kretala brzinom i do 180 kilometara na sat, što je moglo doprineti gubitku kontrole.

Lokalni vatrogasni komandir Tibor Hodoši potvrdio je da se automobil u zavoju kretao veoma velikom brzinom prije nego što je sletio sa puta i udario u drveće pored kolovoza.

Vatrogasci i hitne službe reagovali su odmah po dolasku, ali je 31-godišnja influenserka uprkos pokušajima reanimacije preminula u bolnici u Dunajskoj Stredi.

Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće, dok lokalni mediji navode da je riječ o jednom od najtežih incidenata na ovom putnom pravcu u poslednje vrijeme.

(blic)

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Slovačka

influenskerka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

Tenis

Saradnja koju smo čekali; "Dobro došla, Arina"

58 min

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Broj žrtava željezničke nesreće u Španiji povećan na 45

1 h

0
Трамп поднио тужбу од 5 милијарди долара: Ударио на једну од најмоћнијих банака свијета

Svijet

Tramp podnio tužbu od 5 milijardi dolara: Udario na jednu od najmoćnijih banaka svijeta

1 h

0
Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Nauka i tehnologija

Zemlja ipak ima ŠEST kontinenata?! Novo istraživanje mijenja sve što smo učili

1 h

0

Više iz rubrike

Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Broj žrtava željezničke nesreće u Španiji povećan na 45

1 h

0
Трамп поднио тужбу од 5 милијарди долара: Ударио на једну од најмоћнијих банака свијета

Svijet

Tramp podnio tužbu od 5 milijardi dolara: Udario na jednu od najmoćnijih banaka svijeta

1 h

0
Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу

Svijet

Džej Di Vens o Grenlandu: SAD će nastaviti da pokušavaju da obezbijede tu kopnenu masu

1 h

0
Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Svijet

Bio tek nešto više od 24 sata: Tramp napustio Davos

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner