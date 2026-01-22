Logo
Tramp podnio tužbu od 5 milijardi dolara: Udario na jednu od najmoćnijih banaka svijeta

Agencije

22.01.2026

20:04

Трамп поднио тужбу од 5 милијарди долара: Ударио на једну од најмоћнијих банака свијета

Tek što je napustio Evropu poslije dramatičnog obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu američki predsjednik Donald Tramp je započeo novi rat!

Krenuo je u obračun sa vodećim američkim bankarom uz zapanjujuću tužbu, prenosi Dejli Mejl.

Tramp je podnio tužbu vrijednu 5 milijardi dolara protiv "JPMorgan Chase". Predsjednik optužuje finansijsku instituciju i njenog izvršnog direktora Džejmija Dimona da su mu iz političkih razloga ugasili bankarske usluge.

Trampov advokat Alehandro Brito podnio je tužbu državnom sudu na Floridi u Majamiju u ime predsjednika i njegovih ugostiteljskih kompanija.

U tužbi se navodi da je 19. februara 2021. godine banka "bez upozorenja ili povoda" obavijestila Trampa i njegove entitete da će više bankarskih računa koje su posjedovali i koristili "biti zatvoreno samo dva mjeseca kasnije, 19. aprila 2021. godine".

Brito je naveo da je predsjednik "uvjeren da je jednostrana odluka JPMorgan Chase donijeta kao rezultat političkih i društvenih motiva, kao i neosnovanih, ‘woke’ uvjerenja JPMorgan Chase da je potrebno da se distancira od predsjednika Trampa i njegovih konzervativnih političkih stavova“.

U izjavi povodom tužbe, portparol JPMorgan Chase naglasio je da ta institucija "ne zatvara račune iz političkih ili vjerskih razloga".

"Račune zatvaramo kada oni predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju", pojasnio je portparol i dodao:

"Žao nam je kada to moramo da učinimo, ali nas pravila i regulatorna očekivanja često primoravaju na to"."Iako nam je žao što nas je predsjednik Tramp tužio, smatramo da tužba nema osnova. Poštujemo pravo predsjednika da nas tuži i naše pravo da se branimo tome sudovi i služe".

U tužbi se tvrdi da JPMorgan Chase tužiocu nije dao nikakvo "upozorenje niti mogućnost da ispravi situaciju" prije nego što je odlučio da zatvori račune.

Prema navodima iz tužbe, Tramp je bio klijent JPMorgan Chase decenijama i tokom godina je preko njihove banke obavio transakcije u vrijednosti od stotina miliona dolara.

Portparol JPMorgan Chase rekao je da su od više administracija, uključujući i Trampovu, tražili da „izmjene pravila i propise koji nas dovode u situaciju“ da zatvaramo račune poput onih koje su zatvorili predsjedniku.

"Podržavamo napore administracije da se spriječi zloupotreba bankarskog sektora kao oružja", dodao je on.

Trenutno na programu

