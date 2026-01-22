Logo
Large banner

Džej Di Vens o Grenlandu: SAD će nastaviti da pokušavaju da obezbijede tu kopnenu masu

Izvor:

Avaz

22.01.2026

19:37

Komentari:

0
Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу
Foto: Tanjug / AP

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će Sjedinjene Američke Države “nastaviti da pokušavaju da obezbijede tu kopnenu masu” na Grenlandu.

On je ove riječi uputio u industrijskom brodarskom postrojenju u Toledu (Toledo, Ohajo), odgovarajući na pitanja novinara o svom viđenju i razumijevanju okvira budućeg sporazuma o Grenlandu, prenosi Si-en-en.

- Trebao bi nam nadzor nad Arktikom kako bismo oborili raketu. Cijeli naš sistem raketne odbrane zavisi od te arktičke sigurnosti. Što se tiče okvira sporazuma, pregovori sa NATO idu dobro - rekao je Vens.

Podijeli:

Tagovi:

Džej Di Vens

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Svijet

Bio tek nešto više od 24 sata: Tramp napustio Davos

1 h

0
Данска зове НАТО у помоћ

Svijet

Danska zove NATO u pomoć

2 h

0
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Svijet

Makronove naočare od 659 evra srušile su mreže – ali bukvalno

2 h

0
Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

Svijet

Vulić: Nakon izbora nove Vlade, apelacija je bespredmetna

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner