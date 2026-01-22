Logo
Bio tek nešto više od 24 sata: Tramp napustio Davos

Foto: Tanjug / AP / Claudio Thoma

Američki predsjednik Donald Tramp napustio je Davos, gdje je prisustvovao Svjetskom ekonomskom forumu.

Tramp je u Davosu boravio tek nešto više od 24 sata, prije nego što se ukrcao na svoj predsjednički avion Air Force One i krenuo nazad preko Atlantskog okeana.

Tramp je snimljen kako maše prilikom ukrcavanja na avion na Međunarodnom aerodromu u Cirihu. Ranije danas u Davosu je obavljena ceremonija potpisivanja Odbora za mir, čiji je osnivač upravo američki predsjednik Donald Tramp.

"Ovo je veoma uzbudljiv dan, dugo se spremao. Mnoge zemlje su upravo dobile obavještenje i svi žele da budu dio toga. Sarađivaćemo sa mnogima drugima, uključujući i Ujedinjene nacije.", kazao je Tramp.

Istoga dana po dolasku Tramp je održao govor koji je sa pažnjom praćen širom svijeta, a u vezi sa Grenlandom i planovima SAD da preuzmu ovo najveće ostrvo na svijetu nad kojim suverenitet ima Danska.

Tramp je ugovoru poručio da SAD neće primjenjivati silu za osvajanje Grenlanda, da bi kasnije iste večeri poručio da je odustao od uvođenja carina evropskim zemljama koje su poslale vojsku na Grenland u okviru misije NATO.

On je potom poručio i da je postignut dogovor i da će SAD imati kontrolu nad ostrvom, bez da je iznio više detalja.

