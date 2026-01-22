Logo
Vulić: Nakon izbora nove Vlade, apelacija je bespredmetna

SRNA

22.01.2026

18:26

Šef Kluba SNSD -a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić smatra da je bespredmetno razmatranje apelacije u Ustavnom sudu BiH nakon što je izabrana nova Vlada Republike Srpske.

"Nisam pravnik ali sam se konsultovala sa pravnicima po kojem osnovu Ustavni sud BiH može, ako smo izabrali novu Vladu Republike Srpske, razmatrati tu apelaciju. Po čemu ona nije ustavna?", upitala je Vulićeva.

Ona je napomenula da opozicija iz nemoći komentariše da Vlada Republike Srpske nije legalna.

"Imati tu snagu da u tako kratkom preiodu izvršite dvije rekonstrukcije Vlade, mogu samo oni koji imaju stabilnu većinu, znaju šta rade i koji su moćni. To je razlog što trpimo sve te kritike i to je moć SNSD-a zajedno sa koalicionim partnerima koji čine većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske", dodala je ona.

Vulićeva je istakla da joj smetaju komentari poslanika na račun ženskih ministara u Vladi Republike Srpske što je nedopustivo, nije ljudski niti civilizacijski u 21. vijeku.

"Onakve gadosti koje je Nebojša Vukanović izgovorio na račun novog ministra porodice i sporta je strašno i za osudu. Da li je neko radio dok se školovao, jeste. Svaka čast. Možda neko nije imao mogućnost da se školuje, a da ne radi", navela je Vulićeva i napomenula i kako se traže fotografije od prije 20 godine.

Ona je istakla da takve stvari ne treba govoriti u bilo kojem parlamentu, te je izrazila žaljenje što se tako govori u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vulićeva je istakala da je čula od komentare pojedinih iz opozicije Republike Srpske da u Ustavu Republike Srpske ne piše v.d. predsjednika.

"Istina je da ne piše ali ne piše i da da ne može biti. Dakle, ne piše striktno da mora biti ali ne piše i da ne može biti v.d. predsjednika Republike Srpske. Većina u Narodnoj skupštini je izabrala v.d. predsjednika Republike Srpske", rekla je Vulićeva novinarima.

Ukazala je da v.d. predsjednika ima sva ovlaštenja, potpisuje ukaze i zakone.

"Da li je Ana Trišić Babić neki dan vratila jedan od zakona na doradu u parlamentarnu proceduru. Jeste, i ona apsolutno obavlja sve što je u opisu posla predsjednika Republike Srpske, tako da su izlišne fraze da nije legalna", istakla je Vulićeva.

