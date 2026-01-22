Šok: Spriječen napad na avion Fridriha Merca

Njemačka policija sprečila je napad ekoloških aktivista na privatni avion njemačkog kancelara Fridriha Merca u jednom hangaru u gradu Arnsbergu, saopštilo je državno tužilaštvo.

"Policija je u noći sa srijede na četvrtak spriječila tri osobe u pokušaju oštećenja privatnog sportskog aviona predsjednika njemačke vlade", saopštilo je državno tužilaštvo u Arnsbergu, gdje se nalazi i privatna adresa Fridriha Merca.

U saopštenju grupe koja je preuzela odgovornost za pokušaj napada se navodi da su tri osobe, starosti 23, 28 i 56 godina, neovlašćeno ušle u prostor vazdušne luke Arnsberg-Menden, ali je policija spriječila oštećenje aviona koji se nalazio u jednom od hangara.

Među privedenim aktivistima je i poznata njemačka klimatska aktivistkinja Anja Vindli. Nakon akcije, saopštenjem se oglasila i grupa Otpor kolektiv koja je preuzela odgovornost za pokušaj napada.

"Mi smo pokušali, u sklopu protesta, da onesposobimo privatni avion kancelara Fridriha Merca. I dok klimatska kriza eskalira, nemački kancelar se okolo vozi privatnim avionom", stoji u saopštenju grupe.