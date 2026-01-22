Logo
Large banner

Rusija upozorila Dansku: To ne možete da uradite

Izvor:

B92

22.01.2026

17:34

Komentari:

1
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin je reagovao na navode o prijetnjama Kopenhagena da će zaplijeniti zemljište koje pripada ruskom diplomatskom predstavništvu u tom gradu.

Barbin je izjavio da ambasada ima imunitet i da danske vlasti to ne mogu da urade, prenijeli su danas ruski mediji.

"Mi imamo imunitet i praktično je nemoguće da se jednostavno oduzmu zemljište ili zgrada", rekao je Barbin na televiziji Rosija 24.

On je napomenuo da Rusija nema plan B ako danske vlasti oduzmu zemljište ruske ambasade, jer je takva mogućnost samo teoretska.

Ruski ambasador u Danskoj je ranije saopštio da je gradska skupština Kopenhagena uputila prijetnje da će zaplijeniti zemljište na kojem se nalaze zgrade ruske diplomatske misije, podsjetila je agencija RIA Novosti.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je pre dva dana kazao da će Rusija dati "dostojanstven odgovor" ukoliko danske vlasti preduzmu korake ka oduzimanju zemljišnih parcela koje pripadaju ruskoj diplomatskoj misiji u Kopenhagenu.

"Svakako ćemo na ovo odgovoriti dostojanstveno", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare, komentarišući navode ruske ambasade o prijetnjama zaplene zemljišta u Kopenhagenu, prenijela je RIA Novosti.

On je izrazio uvjerenje da Danska time neće uspeti da stvori presedan koji bi mogao da utiče na druge slične situacije u međunarodnoj praksi.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Kremlj

Danska

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Svijet

Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

3 h

0
Ево како да направите помфрит, а да буде исти као у ресторану

Zanimljivosti

Evo kako da napravite pomfrit, a da bude isti kao u restoranu

4 mj

0
Влада даје пола милиона задрузи која ће производити помфрит и пекарски кромпир

Ekonomija

Vlada daje pola miliona zadruzi koja će proizvoditi pomfrit i pekarski krompir

5 mj

0
Зашто је помфрит све скупљи у Аустрији?

Zanimljivosti

Zašto je pomfrit sve skuplji u Austriji?

5 mj

0

Više iz rubrike

Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

Svijet

Orban poručio Zelenskom: Vi ste u očajnoj poziciji

40 min

0
Руски амбасадор при ОЕБС-у: Запад је жртвовао Украјину због сукоба са Москвом

Svijet

Ruski ambasador pri OEBS-u: Zapad je žrtvovao Ukrajinu zbog sukoba sa Moskvom

51 min

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Sve ranije dogovoreno: Ko je izdao Madura?

51 min

0
Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину

Svijet

Češka: Uhapšena osoba zbog sumnje na špijunažu za Kinu

57 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner