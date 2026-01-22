Rusija upozorila Dansku: To ne možete da uradite

Ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin je reagovao na navode o prijetnjama Kopenhagena da će zaplijeniti zemljište koje pripada ruskom diplomatskom predstavništvu u tom gradu.

Barbin je izjavio da ambasada ima imunitet i da danske vlasti to ne mogu da urade, prenijeli su danas ruski mediji.

"Mi imamo imunitet i praktično je nemoguće da se jednostavno oduzmu zemljište ili zgrada", rekao je Barbin na televiziji Rosija 24.

On je napomenuo da Rusija nema plan B ako danske vlasti oduzmu zemljište ruske ambasade, jer je takva mogućnost samo teoretska.

Ruski ambasador u Danskoj je ranije saopštio da je gradska skupština Kopenhagena uputila prijetnje da će zaplijeniti zemljište na kojem se nalaze zgrade ruske diplomatske misije, podsjetila je agencija RIA Novosti.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je pre dva dana kazao da će Rusija dati "dostojanstven odgovor" ukoliko danske vlasti preduzmu korake ka oduzimanju zemljišnih parcela koje pripadaju ruskoj diplomatskoj misiji u Kopenhagenu.

"Svakako ćemo na ovo odgovoriti dostojanstveno", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare, komentarišući navode ruske ambasade o prijetnjama zaplene zemljišta u Kopenhagenu, prenijela je RIA Novosti.

On je izrazio uvjerenje da Danska time neće uspeti da stvori presedan koji bi mogao da utiče na druge slične situacije u međunarodnoj praksi.