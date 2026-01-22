Evropske zemlje i EU u cjelini više ne gledaju na Ukrajinu kao na nezavisnu vrijednost i praktično su je žrtvovale kako bi nastavile sukob sa Rusijom, ocijenio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

Sve što smo danas čuli potvrđuje činjenicu da su evropski sponzori kijevskog režima, kao i ranije, zainteresovani za nastavak oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije. Snovi o nanošenju "strateškog poraza" našoj zemlji su potisnuti u stranu, a krajnji cilj je da se Rusija što više iscrpi, da se nanese što veća šteta, u vremenu koje je preostalo do sloma kijevske hunte. Šta će se u tom procesu desiti sa Ukrajinom, ne brine posebno ni Berlin, ni Pariz, ni London, ni kolektivni Brisel – Zapad je odavno žrtvovao Ukrajinu, otpisanu kao "iskorišćeni resurs" sa celokupnim njenim stanovništvom - rekao je Poljanski na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a u Beču.

On je istakao da Vladimir Zelenski i njegovi saučesnici ne prezalažu se od bilo kakvih provokacija kako bi održali plamen sukoba.

Ruski diplomata je podsjetio okupljene na pokušaj napada kijevskog režima na rezidenciju ruskog predsjednika u noći 29. decembra prošle godine, što je samo potvrdilo terorističku prirodu vlasti u Kijevu.

Da je rezidencija ruskog lidera bila meta, pokazala je tehnička ekspertiza navigacionog sistema jednog od oborenih dronova u Novgorodskoj oblasti, zaključio je Poljanski.