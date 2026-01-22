Logo
Large banner

Ruski ambasador pri OEBS-u: Zapad je žrtvovao Ukrajinu zbog sukoba sa Moskvom

Izvor:

SRNA

22.01.2026

17:04

Komentari:

0
Руски амбасадор при ОЕБС-у: Запад је жртвовао Украјину због сукоба са Москвом

Evropske zemlje i EU u cjelini više ne gledaju na Ukrajinu kao na nezavisnu vrijednost i praktično su je žrtvovale kako bi nastavile sukob sa Rusijom, ocijenio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

Sve što smo danas čuli potvrđuje činjenicu da su evropski sponzori kijevskog režima, kao i ranije, zainteresovani za nastavak oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije. Snovi o nanošenju "strateškog poraza" našoj zemlji su potisnuti u stranu, a krajnji cilj je da se Rusija što više iscrpi, da se nanese što veća šteta, u vremenu koje je preostalo do sloma kijevske hunte. Šta će se u tom procesu desiti sa Ukrajinom, ne brine posebno ni Berlin, ni Pariz, ni London, ni kolektivni Brisel – Zapad je odavno žrtvovao Ukrajinu, otpisanu kao "iskorišćeni resurs" sa celokupnim njenim stanovništvom - rekao je Poljanski na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a u Beču.

On je istakao da Vladimir Zelenski i njegovi saučesnici ne prezalažu se od bilo kakvih provokacija kako bi održali plamen sukoba.

Превот

Svijet

Belgija demantovala Bijelu kuću: Nismo potpisali

Ruski diplomata je podsjetio okupljene na pokušaj napada kijevskog režima na rezidenciju ruskog predsjednika u noći 29. decembra prošle godine, što je samo potvrdilo terorističku prirodu vlasti u Kijevu.

Da je rezidencija ruskog lidera bila meta, pokazala je tehnička ekspertiza navigacionog sistema jednog od oborenih dronova u Novgorodskoj oblasti, zaključio je Poljanski.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Moskva

Ukrajina

Zapad

žrtvovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ко је номинован за оскар 2026 номинација oscar 2026

Kultura

Objavljene nominacije za Oskara: Dominacija jednog filma

1 h

0
Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

Svijet

Upozorenje za Balkance u Njemačkoj: Nova prevara prazni račune

1 h

0
Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

BiH

Vulić: Reformska agenda kvalitetna i obećava perspektivni razvojni put

1 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Povećan broj vozila na prelazima Gradiška i Velika Kladuša

1 h

0

Više iz rubrike

Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину

Svijet

Češka: Uhapšena osoba zbog sumnje na špijunažu za Kinu

57 min

0
Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

Svijet

Upozorenje za Balkance u Njemačkoj: Nova prevara prazni račune

1 h

0
Заплијењен танкер из Русије

Svijet

Francuska zaplijenila tanker iz Rusije

1 h

1
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Svijet

Belgija demantovala Bijelu kuću: Nismo potpisali

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

55

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner