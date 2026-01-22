Logo
Vulić: Reformska agenda kvalitetna i obećava perspektivni razvojni put

Izvor:

SRNA

22.01.2026

16:52

Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH smatra da je Reformska agenda kvalitetna i da ima obrise agende koja obećava perspektivan razvojni put BiH koji poštuje konstitutivnost tri naroda u dva entiteta, izjavila je šef Kluba Sanja Vulić.

Vulićeva je istakla da je na današnjem zasjedanju Reformska agenda najbitnija tačka dnevnog reda, naglasivši da je SNSD dao izuzetno veliki doprinos kada je u pitanju evropski put BiH.

"Klub SNSD će apsolutno slijediti stav naših kolega iz Savjeta ministara", rekla je Vulić i podsjetila da su ministri podržali i velikim dijelom učestvovali u kreiranju Reformske agende u koordinaciji sa entitetskim vladama.

Ukazala je da su se u SNSD-u uvijek zalagali za dijalog i dogovor, podsjetivši da su iz tog dijaloga i dogovora proizašli mnogi evropski zakoni čiji su kreatori bili ministri iz reda SNSD-a.

"Stoga smo imali izuzetan doprinos ne samo evropskom putu BiH nego i Reformskoj agendi, tako da moram reći da smo ponosni na naše kolege, a najveća zahvalnost zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara Staši Košarcu i naravno svim našim ministrima u Vladi Republike Srpske", rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da se timski radilo kako bi se zaštitili interesi svih onih koji žive u Republici Srpskoj i poštovalo slovo, a ne duh Dejtona.

Sanja Vulić

SNSD

