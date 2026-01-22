Kojić: Za oporezivanje igara na sreću potrebno zatražiti mišljenje UIO

Poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je da su poslanici ovog kluba protiv toga da se o oporezivanju igara na sreću raspravlja po hitnoj proceduri i da je u redovnoj proceduri potrebno zatražiti mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o provodivosti predloženih izmjena.

Kojić je rekao da sistemski treba riješti problem kockanja i da poslnici Kluba SNSD-a podržavaju rješenje problema, ali da bi se ishitrenim odlukama mogla osujetiti stvarna namjera.

- Slažemo se da je kockanje pošast, problem društva i ja kao roditelj želio bih da se borim da moje dijete ne odrasta u lošem društvu - rekao je Kojić.

On je pojasnio da u predloženim izmjenama nema odgovor na koji način bi se odredba koja se mijenja u Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost u praksi primjenjivala.

Kojić je objasnio da u prijedlogu postoji proceduralni problem, jer je navedeno da bi zakon stupio na snagu osam dana nakon donošenja, ali da nije navedeno kada bi počeo da se primjenjuje.

- Mislim da nije dobra hitna procedura i da bi se u redovnoj proceduri, uz pribavljeno mišljenje UIO BiH o način provođenja, namjera mogla pretočiti u ono što bi ona i trebala da bude - naveo je Kojić tokom rasprave o hitnoj proceduri.

Poslanik Mia Karamehić Abazović u parlamnetarnu proceduru uputila je zakonske izmjene kojim bi se igre na sreću uvrstile u sistem indirektonog oporezivanja, s ciljem oporezivanja djelatnosti čiji je uticaj društveno negativan.