Podrška prevoznicima za svaki zakonom dozvoljeni oblik protesta

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara saopštilo je da u potpunosti razumije nezadovoljstvo domaćih prevoznika izazvano primjenom propisa EU o boravku profesionalnih vozača i izražava punu podršku njihovom pravu na svaki zakonom dozvoljen oblik protesta i javnog izražavanja stavova.

- Dostojanstvo, bezbjednost i radni uslovi profesionalnih vozača moraju biti prioritet u djelovanju svih nadležnih institucija - navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva poručuju da su u okviru svojih zakonskih nadležnosti proveli niz konkretnih koraka s ciljem unapređenja položaja domaćih prevoznika i profesionalnih vozača, kao što su dodjela 1.862 digitalne CEMT dozvole, objavljivanje Pravilnika o upisu profesionalne kvalifikacije, dok se izmjene pravilnika u vezi sa licenciranjem i administrativnim procedurama nalaze u završnoj fazi.

Podsjeća se da je Ministarstvo pokrenulo inicijativu za uvođenje elektronskog tovarnog lista, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, a čija ratifikacija slijedi u Parlamentarnoj skupštini BiH.

- Ministarstvo je u protekle tri godine iskoristilo sve raspoložive mehanizme kako bi se problem boravka profesionalnih vozača iz BiH u EU institucionalno otvorio i tretirao kao prioritetno pitanje - navodi se u saopštenju i dodaje da ovo ministarstvo "nije i ne može biti adresa za pitanja koja su van njegovih zakonskih nadležnosti".

Dodaje se da sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u ovoj oblasti, uključujući pitanja iz Pregovaračkog poglavlja 24 – pravda, sloboda i bezbjednost, nisu u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta.

Iz Ministarstva navode da će i dalje koristiti svaku priliku za razgovore sa partnerima u EU, uključujući predstojeće sastanke u Briselu, te podsjećaju da su na njihovu inicijativu svi ministri saobraćaja iz regiona zajednički potpisali inicijativu za pravedniji i nediskriminatoran tretman profesionalnih vozača sa zapadnog Balkana tokom boravka u šengenskoj zoni.

- Još jednom pozivamo Evropsku komisiju i sve nadležne institucije u BiH na aktivan i konstruktivan dijalog kako bi se profesionalnim vozačima iz BiH omogućili fer uslovi rada u međunarodnom putnom prevozu u skladu sa evropskim principima jednakosti i nediskriminacije - navodi se u saopštenju.

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavio je u ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.