Podrška prevoznicima za svaki zakonom dozvoljeni oblik protesta

Izvor:

SRNA

22.01.2026

14:20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста
Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara saopštilo je da u potpunosti razumije nezadovoljstvo domaćih prevoznika izazvano primjenom propisa EU o boravku profesionalnih vozača i izražava punu podršku njihovom pravu na svaki zakonom dozvoljen oblik protesta i javnog izražavanja stavova.

- Dostojanstvo, bezbjednost i radni uslovi profesionalnih vozača moraju biti prioritet u djelovanju svih nadležnih institucija - navodi se u saopštenju.

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavio je u ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.

