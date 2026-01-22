PD PS BiH: Na dnevni red dodato raspisivanje konkursa za imenovanje člana CIK-a

Na dnevni red današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dodata je tačka dnevnog reda koja se odnosi na raspisivanje javnog konkursa za imenovanje člana Centralne izborne komisije iz reda ostalih, s obzirom na to da je istekao mandat Ireni Hadžiabdić, koja je podnijela zahtjev za razrješenje sa ove funkcije.

Ovu tačku dnevnog reda predložio je poslanik SDA Šerif Špago.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Darko Babalj tokom rasprave o dnevnom redu zatražio je da stručna služba dokumente dostavlja na službenim jezicima koji se koriste u BiH, te da mu se ovaj Špagin zahtjev dostavi na srpskom jeziku.

Sa dnevnog reda, zbog neispunjenja poslovničkih uslova za razmatranje, skinuta je tačka dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu, kao i Prijedlog izmjene Zakona o policijskim službenicima BiH.