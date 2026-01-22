Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

U Sarajevu, Tuzli, Ilijašu, Vogošći, Hadžićima, Visokom, Kaknju i Travniku vazduh je jutros vrlo nezdrav, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer je povećana vjerovatnoća za negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 290, Tuzli 230, Ilijašu 267, Vogošći 275, Hadžićima 232, Visokom 283, Travniku 234, te Kaknju 229.

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Banjaluci, Zenici, Livnu i Maglaju, dok je u Mostaru, Ivan-sedlu i Bihaću umjereno zagađen.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.