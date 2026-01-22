Penzioner zlostavljao doktorku pred suprugom, pa ostao bez penzije

Zbog kršenja Zakona o ravnopravnosti polova, sud je 79-godišnjem penzioneru izrekao kaznu od 500 evra i naložio mu plaćanje 20 evra sudskih troškova. On tvrdi da nije kriv.

Zbog neprimjerenog ponašanja u anesteziološkoj ambulanti Zabočke bolnice, penzioner će ostati bez cijelog iznosa jedne penzije i još jedne četvrtine. Opštinski sud u Zaboku proglasio ga je krivim zbog kršenja člana 8, stav 3 Zakona o ravnopravnosti polova, a policija ga je inicijalno prijavila.

Scene neprimjerenog ponašanja dešavale su se u jutarnjim satima tokom laserske terapije kolena. Doktorku je počeo dirati po koljenima i hvatao je za ruke, a u jednom trenutku joj je ljubio ruku. Nije se zaustavio, već joj je naglo razmaknuo radni mantil i komentarisao grudi, čime je povrijedio dostojanstvo zdravstvene radnice.

Sud je izrekao novčanu kaznu od 500 evra i naložio plaćanje 20 evra sudskih troškova. U sudnici, osumnjičeni je negirao krivicu, priznajući samo da je bio na terapiji u bolnici.

"Od doktorke sam bio udaljen jedan metar. Sjedila je ispred mene, a pred kraj terapije ona je stavila desnu ruku na moju lijevu nogu, pa sam joj rekao da ima lijepo ofarbane nokte. Nisam joj dirao kolena niti ruke, a kamoli ostalo za šta me terete. Poslije terapije, medicinska sestra me je odvela u hodnik gde me čekala supruga - branio se penzioner.

Doktorka je u sudnici opisala događaj drugačije. Medicinska sestra ju je, kaže, upozorila na ponašanje pacijenta.

"Nisam ga ranije poznavala. Došao je pola sata ranije i krenuli smo s terapijom. Medicinska sestra mu je ponudila zaštitne naočare, a on je rekao da mu ne trebaju za oči, već za nešto drugo. Kada sam počela sa laserom, uzeo mi je ruku, komentarisao nokte i fizički stiskao jedan nokat da bi vidio da li je umjetan. Cijelo vrijeme je komentarisao moj izgled, da ga podsjetim na koleginicu s Hitne. Pokušavala sam da vodim normalan razgovor, a on se raspitivao da li sam udata i gdje mi je prsten. Iznenada me je pitao da li sam stara i počeo da razmiče mantil. Odmakla sam se i nastavila terapiju. Osetila sam se veoma neprijatno, dala mu nalaz, a on me je uhvatio za ruku i poljubio", ispričala je doktorka, dodajući da ju je tokom terapije dirao po koljenima i hvatao za ruke.

Upozoravala ga je više puta na njegovo ponašanje, kao i medicinska sestra, koja je na sudu potvrdila da je 79-godišnjak zaista postupao neprimjereno tokom duže vremena.

Na kraju, sud nije povjerovao penzioneru i izrekao mu kaznu, prenosi Jutarnji.