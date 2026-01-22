Kako sada izgleda Đokovićev put na Australijan openu

Pobjedom nad italijanskim rivalom Frančeskom Maestrelijem u tri seta, naš Novak Đoković obezbijedio je plasman u treće kolo Australijan opena, čime se približio 25. trofeju na Gren slemu za još jednu stepenicu, mada to naravno neće biti nimalo lako.

Da bi do pehara u Melburnu stigao, mora da ostvari još pet pobjeda, a u njegovom dijelu žrijeba, stvari sada postaju daleko jasnije, nakon što je preskočio Italijana. Već sljedeći protivnik mogao bi da bude dosta ozbiljniji, pošto je riječ o momku koji je bio u Top 30 na ATP listi.

Naime, riječ je o Botiku van de Zandshulpu iz Holandije, sa kojim će se Novak Đoković sastati u subotu ujutru po našem vremenu u okviru treće runde. I tu će naravno srpski as biti favorit, ali bi Holanđanin mogao da pruži veći otpor znajući da ima odličan servis kao oružje.

Već četvrto kolo, odnosno osmina finala donose još veći izazov. Biće to pobjednik duela između Jakuba Menšika iz Češke Republike, koji je postavljen za 16. nosioca i Etana Kvina iz SAD, koji je na putu do ovdje izbacio Talona Grikspora iz Holandije i Huberta Hurkača iz Poljske.

Stvari se polako čiste i za četvrtfinale, pošto će to biti neko od četvorke Lorenco Museti, pobjednik meča Tomas Mahač / Stefanos Cicipas, bolji iz duela Artur Gea / Sten Vavrinka ili bolji iz duela Tejlor Fric / Vit Kopriva. Očekivano je da to budu ili Museti ili Fric.

Naravno, u polufinalu se i dalje očekuje da Janik Siner dođe do borbe za četiri najbolja u žrijebu, a Italijan će imati lak posao u drugom (čeka ga Dakvort) i trećem kolu (čeka ga Spiciri), a potom ga u eventualnoj osmini finala mogu sačekati Lučano Darderi ili Karen Hačanov. Najozbiljniji rival koji može spriječiti da se Siner nađe na Novakovom putu je Ben Šelton.

Kada je riječ o drugoj strani žrijeba, tamo je ostao Karlos Alkaraz, na kojeg treba takođe pomno obratiti pažnju. Upravo će Španac biti glavni takmac u eventualnom finalu našem Novaku, prenosi "Telegraf".