Kad igra Đoković: Čeka ga igrač koji je izbacio jednog Srbina

21.01.2026
17:22
Srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Australijan opena igraće protiv Italijana Frančeska Maestrelija ne prije 3:30 ujutru po našem vremenu.
Meč je zakazan kao drugi na Rod Lejver areni. Kako su najavili organizatori, Đoković je Maestreli će na teren nakon završetka meča Džesike Pegula i Mekarti Kesler.
Ovo je prvi međusobni duel Đokovića i Maestrelija. Prethodno je italijanski teniser koji se nalazi na 141. mjestu ATP liste slavio protiv Atmana u pet setova, a na kvalifikacijama za Australijan open Maestreli je eliminisao Dušana Lajovića.
Đoković ovaj meč igra nakon rutinske pobjede protiv Pedra Martineza. Srbin ima pet vezanih pobjeda, a četiri nosi sa ATP Atine gdje je u finalu pobijedio Musetija sa 2:1.
Pobjednik ovog meča čeka boljeg iz duela Botik van de Zandšulp - Šang Đunčeng. Botik van de Zandšulp je poznato ime srpskoj javnost jer je Holanđanin prošle godine izbacio Novaka Đokovića sa Indijan Velsa.
