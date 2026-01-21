Logo
Kad igra Đoković: Čeka ga igrač koji je izbacio jednog Srbina

ATV

21.01.2026

17:22

кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Australijan opena igraće protiv Italijana Frančeska Maestrelija ne prije 3:30 ujutru po našem vremenu.

Meč je zakazan kao drugi na Rod Lejver areni. Kako su najavili organizatori, Đoković je Maestreli će na teren nakon završetka meča Džesike Pegula i Mekarti Kesler.

Prvi međusobni duel

Ovo je prvi međusobni duel Đokovića i Maestrelija. Prethodno je italijanski teniser koji se nalazi na 141. mjestu ATP liste slavio protiv Atmana u pet setova, a na kvalifikacijama za Australijan open Maestreli je eliminisao Dušana Lajovića.

Đoković ovaj meč igra nakon rutinske pobjede protiv Pedra Martineza. Srbin ima pet vezanih pobjeda, a četiri nosi sa ATP Atine gdje je u finalu pobijedio Musetija sa 2:1.

Koga očekuju dalje

Pobjednik ovog meča čeka boljeg iz duela Botik van de Zandšulp - Šang Đunčeng. Botik van de Zandšulp je poznato ime srpskoj javnost jer je Holanđanin prošle godine izbacio Novaka Đokovića sa Indijan Velsa.

Frančesko Maestreli

Australijan open

Đoković Maestreli

Novak Đoković

Олијњикова позвала на забрану Сабаленке

Tenis

Ukrajinka ispala pa poručila: Zabranite Sabalenki da igra tenis

1 h

1
Iva Jović se plasirala u treće kolo Australijan opena

Tenis

Iva Jović se plasirala u treće kolo Australijan opena

1 h

0
Olga Danilović ispala sa Australijan opena

Tenis

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

9 h

0
Đoković saznao termin meča

Tenis

Đoković saznao termin meča

10 h

0

