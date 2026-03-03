Izbio požar u zgradi u banjalučkom naselju “Mjesec”

Foto: ATV

U banjalučkom naselju “Mjesec” izbio je požar u podrumskim prostorijama stambene zgrade koji je prijetio da se proširi i na gornje spratove.

Ipak, zahvaljujući brzoj intervenciji banjalučkih vatrogasaca požar je ugašen i spriječene su veće posljedice po stanare i imovinu. Nezvanično saznajemo da je pričinjena materijalna šteta u podrumskim prostorijama.

