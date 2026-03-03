Izbio požar u zgradi u banjalučkom naselju “Mjesec”

Autor:ATV
03.03.2026
16:22
Komentari:0
U banjalučkom naselju “Mjesec” izbio je požar u podrumskim prostorijama stambene zgrade koji je prijetio da se proširi i na gornje spratove.
Ipak, zahvaljujući brzoj intervenciji banjalučkih vatrogasaca požar je ugašen i spriječene su veće posljedice po stanare i imovinu.
Nezvanično saznajemo da je pričinjena materijalna šteta u podrumskim prostorijama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
