Izbio požar u zgradi u banjalučkom naselju “Mjesec”

ATV

03.03.2026

16:22

Пожар у бањалучком насељу Мјесец
Foto: ATV

U banjalučkom naselju “Mjesec” izbio je požar u podrumskim prostorijama stambene zgrade koji je prijetio da se proširi i na gornje spratove.

Ipak, zahvaljujući brzoj intervenciji banjalučkih vatrogasaca požar je ugašen i spriječene su veće posljedice po stanare i imovinu.

Nezvanično saznajemo da je pričinjena materijalna šteta u podrumskim prostorijama.

